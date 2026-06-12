Afrique: ZLECAf - Appel massif au secteur privé pour saisir les opportunités continentales

Wamkele Mene, Secrétaire général de la ZLECAf, a lancé vendredi 12 juin 2026, lors d'une rencontre organisée au CEPEX, un appel direct aux acteurs du secteur privé (entreprises, structures économiques, organisations professionnelles, y compris celles dédiées aux PME) afin de saisir les nombreuses opportunités offertes par les pays membres de la zone de libre-échange.

Il a souligné que ces opportunités couvrent des secteurs stratégiques tels que les industries pharmaceutiques, les pièces automobiles et l'aéronautique, et constituent de vastes champs d'investissement, de partenariat et de coopération. Elles permettent également aux entreprises africaines de renforcer leur accès aux marchés européens et asiatiques.

Wamkele Mene a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre la ZLECAf, la Tunisie et les autres pays africains dans la mise en oeuvre de l'accord, notamment en matière d'exportation, d'importation et de certification d'origine. Il a rappelé que la Tunisie joue un rôle important dans la dynamique de construction d'une Afrique économiquement unifiée, capable de s'ouvrir aux marchés internationaux.

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Il a également mis en avant les mécanismes de financement et de partenariat, en particulier la coopération avec Africa50 et l'Afreximbank, ainsi que les dispositifs destinés à soutenir les entreprises dans les États membres.

Saluant les avancées de la Tunisie, il a cité la mise en place d'une plateforme électronique de dématérialisation des certificats d'origine, qui a permis plus de 370 opérations d'exportation bénéficiant des avantages de la ZLECAf. Selon lui, cette réussite ouvre des perspectives d'expansion commerciale vers les autres États membres, mais aussi au-delà, dans le cadre de la ZLECAf et du COMESA, ainsi que des opportunités d'importation de matières premières.

Enfin, il a salué l'expertise des compétences tunisiennes au sein du secrétariat de la ZLECAf et réaffirmé la volonté de renforcer la coopération avec la Tunisie dans le développement des compétences et des capacités, afin de relever les défis liés aux échanges commerciaux et aux investissements entre pays africains.