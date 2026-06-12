Tunisie: CNRD - Des dizaines de questions aux ministres de l'Agriculture, de la Santé, de l'Éducation et des Affaires Sociales...

Le bureau de la seconde chambre parlementaire accélère le contrôle gouvernemental en transmettant des dizaines de questions aux ministres. Le président du Conseil exhorte à dépasser les querelles politiques pour se concentrer sur l'urgence économique.

Vraisemblablement le Conseil national des districts et des régions (CNRD) intensifie ses activités de contrôle et de planification en vue des réformes structurelles à venir. Réuni mercredi 11 juin 2026 sous la présidence d'Imed Derbali, le bureau du Conseil a officialisé la transmission de 28 questions écrites aux départements ministériels concernés.

Plusieurs questions orales préalablement formulées par les députés ont également été adressées directement aux ministres de l'Agriculture, de la Santé, de l'Éducation et des Affaires Sociales, marquant une volonté claire de dynamiser le dialogue entre l'exécutif et les représentants territoriaux.

Selon un communiqué publié ce vendredi 12 juin 2026, le CDR a opéré d'importants arbitrages internes. Ces derniers ont débouché sur des propositions visant, notamment, la restructuration et la modernisation des entreprises publiques sous tutelle du ministère de l'Agriculture ont été renvoyées devant la commission des secteurs productifs.

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Par ailleurs, un projet d'amendement du règlement intérieur a été confié à la commission des affaires juridiques. Le bureau a également validé les rapports de terrain issus des récentes visites d'inspection menées dans les gouvernorats de Béja et de Sidi Bouzid, conformément à l'article 40 des statuts de l'assemblée.

Le plan 2026-2030 en ligne de mire

Prenant la parole lors de cette séance, Imed Derbali a fermement rappelé les exigences de la période actuelle. Le président du Conseil a exhorté les membres à faire preuve de rigueur et à rejeter les rivalités stériles et les conflits politiques qui dégradent l'image de l'État et érodent la confiance des citoyens envers leurs institutions.

« L'intérêt national supérieur et les revendications légitimes du peuple tunisien doivent transcender toutes les considérations », a-t-il martelé, plaidant pour une dynamique collective axée sur un développement juste et inclusif.

Cette feuille de route politique s'inscrit dans un calendrier institutionnel crucial. Imed Derbali a insisté sur l'importance cruciale de préparer les débats autour du futur plan quinquennal de développement (2026-2030).

Qualifié de tournant national stratégique, ce plan aura pour mission de traduire en actions concrètes les priorités économiques exprimées par les citoyens via les différents conseils locaux, régionaux et de districts. L'objectif affiché est d'imposer un nouveau modèle de gouvernance participative, garantissant une intégration économique et sociale effective pour toutes les régions de la Tunisie.