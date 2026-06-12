Tunisie: Entre hausse depuis la France et recul depuis la Chine, les importations tunisiennes se recomposent

12 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Les importations de la Tunisie ont atteint 38 585,4 MD sur les cinq premiers mois de 2026, en hausse de 9,6 % par rapport à la même période de 2025, confirmant une augmentation généralisée sur l'ensemble des groupes de produits.

Cette progression est particulièrement portée par les produits énergétiques, en forte hausse de +35,1 %, traduisant une augmentation des besoins d'approvisionnement. Les produits alimentaires suivent également avec une hausse de +20,1 %, reflétant une pression accrue sur les importations de biens de consommation de base.

Les biens d'équipement progressent de +4,1 %, indiquant une poursuite des investissements productifs, tandis que les biens de consommation augmentent de +5,9 %. Enfin, les matières premières et demi-produits enregistrent une légère hausse de +1,5 %.

Sur le plan géographique, l'Union européenne demeure le principal fournisseur de la Tunisie avec 44,2 % des importations, soit 17 045,7 MD. Les achats augmentent en provenance de la France (+17,3 %) et de l'Italie (+10,7 %), mais reculent depuis la Belgique (-2 %) et l'Espagne (-3 %).

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Hors Union européenne, les importations progressent depuis la Turquie (+6,2 %) et l'Inde (+23,6 %). En revanche, elles diminuent depuis la Russie (-40,1 %) et la Chine (-1,9 %).

Cette évolution confirme une dépendance persistante de la Tunisie aux importations énergétiques et alimentaires, dans un contexte de hausse globale des échanges commerciaux et de creusement du déficit extérieur.

 

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