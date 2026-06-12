Tunisie: Entre hausse depuis la France et recul depuis la Chine, les importations tunisiennes se recomposent

Les importations de la Tunisie ont atteint 38 585,4 MD sur les cinq premiers mois de 2026, en hausse de 9,6 % par rapport à la même période de 2025, confirmant une augmentation généralisée sur l'ensemble des groupes de produits.

Cette progression est particulièrement portée par les produits énergétiques, en forte hausse de +35,1 %, traduisant une augmentation des besoins d'approvisionnement. Les produits alimentaires suivent également avec une hausse de +20,1 %, reflétant une pression accrue sur les importations de biens de consommation de base.

Les biens d'équipement progressent de +4,1 %, indiquant une poursuite des investissements productifs, tandis que les biens de consommation augmentent de +5,9 %. Enfin, les matières premières et demi-produits enregistrent une légère hausse de +1,5 %.

Sur le plan géographique, l'Union européenne demeure le principal fournisseur de la Tunisie avec 44,2 % des importations, soit 17 045,7 MD. Les achats augmentent en provenance de la France (+17,3 %) et de l'Italie (+10,7 %), mais reculent depuis la Belgique (-2 %) et l'Espagne (-3 %).

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Hors Union européenne, les importations progressent depuis la Turquie (+6,2 %) et l'Inde (+23,6 %). En revanche, elles diminuent depuis la Russie (-40,1 %) et la Chine (-1,9 %).

Cette évolution confirme une dépendance persistante de la Tunisie aux importations énergétiques et alimentaires, dans un contexte de hausse globale des échanges commerciaux et de creusement du déficit extérieur.