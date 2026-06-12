Tunisie: YAZAKI - Un site industriel stratégique salué par le Japon

L'ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun Saito Jun, a effectué le 12 juin une visite officielle de l'usine YAZAKI Automotive Products située à Bizerte, en présence du président du groupe YAZAKI, Yamamoto Nobuyuki Yamamoto Nobuyuki. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques et industrielles entre la Tunisie et le Japon.

Au cours de cette visite, la délégation a assisté à une présentation du groupe YAZAKI, portant sur son implantation mondiale et ses perspectives de développement. Elle a ensuite effectué une tournée des ateliers de production de l'usine de Bizerte.

Sur le terrain, les responsables ont mis en avant la rigueur des processus de fabrication, le haut niveau technologique des équipements ainsi que l'attention constante portée aux exigences des clients, des éléments qui traduisent les standards industriels du groupe.

YAZAKI, un acteur majeur de l'industrie automobile en Tunisie

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Présente en Tunisie depuis plusieurs années, la société YAZAKI Yazaki Corporation est spécialisée dans la fabrication de composants automobiles. Elle joue un rôle important dans le développement de l'industrie automobile locale et contribue à la croissance des exportations tunisiennes, notamment vers le marché européen.

L'usine emploie également un nombre important de compétences tunisiennes, participant ainsi à la création d'emplois qualifiés et au transfert de savoir-faire industriel.

À l'issue de la visite, l'ambassadeur du Japon a exprimé sa satisfaction, soulignant que la Tunisie constitue une base de production stratégique pour le groupe YAZAKI. Cette position confirme l'importance du pays dans la chaîne de valeur internationale de l'entreprise.

Cette visite illustre la solidité du partenariat économique entre la Tunisie et le Japon, ainsi que l'intérêt croissant des entreprises japonaises pour le tissu industriel tunisien.