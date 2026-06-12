Tunisie: UE - La France et l'Italie tirent les exportations du pays vers le haut

Les exportations de la Tunisie ont atteint 28 169,8 millions de dinars (MD) au cours des cinq premiers mois de 2026, enregistrant une hausse de 5 % par rapport à la même période en 2025. Cette progression est principalement tirée par les secteurs de l'agroalimentaire et de l'énergie, malgré des reculs dans les mines et le textile.

Sur le plan sectoriel, les industries agroalimentaires affichent une forte croissance de +20 %, soutenue par la performance exceptionnelle des ventes d'huile d'olive, passées de 2 117,3 MD à 3 047,8 MD. Le secteur de l'énergie progresse également de +37,7 %, grâce à l'augmentation des exportations de produits raffinés (636,9 MD contre 150,1 MD).

Les industries mécaniques et électriques, pilier des exportations tunisiennes, enregistrent aussi une hausse de +6,1 %, confirmant leur rôle central dans la structure exportatrice du pays.

En revanche, certains secteurs pèsent négativement sur la dynamique globale. Les exportations des mines, phosphates et dérivés chutent de -31,8 %, tandis que le textile, l'habillement et les cuirs reculent de -6,2 %.

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Sur le plan géographique, l'Union européenne reste le principal partenaire avec 71,5 % des exportations tunisiennes, soit 20 131,8 MD. Les ventes progressent vers la France (+6,7 %) et l'Italie (+3,5 %), mais reculent vers l'Allemagne (-1,3 %) et les Pays-Bas (-11,3 %).

Hors Europe, les exportations augmentent fortement vers l'Égypte (+110 %) et l'Arabie saoudite (+59,9 %). À l'inverse, elles diminuent vers le Maroc (-37,7 %), l'Algérie (-26 %) et la Libye (-20,5 %).

Dans l'ensemble, la dynamique exportatrice tunisienne reste positive mais contrastée, portée par quelques secteurs clés tandis que d'autres continuent de subir des tensions structurelles.