Afrique: Un arbitre arabe dirigera le match Espagne-Cap-Vert au Mondial 2026

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l'arbitre jordanien Adham Makhadmeh pour diriger la rencontre entre l'Espagne et le Cap-Vert, comptant pour la première journée du groupe H de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La rencontre se disputera à Atlanta et marquera l'entrée en lice de la sélection espagnole dans la compétition, face au Cap-Vert, pour un match déjà très attendu dans ce groupe.

La FIFA a officialisé une équipe arbitrale composée de plusieurs nationalités pour cette rencontre. Adham Makhadmeh sera assisté par ses compatriotes jordaniens Mohammed Al-Kalaf (assistant 1) et Ahmad Al-Rawla (assistant 2). Le Colombien Andrés Rojas a été désigné quatrième arbitre, tandis que l'assistance vidéo (VAR) inclura également le Colombien Alexander Guzmán.

L'instance dirigeante du football mondial a fait le choix d'un corps arbitral mêlant expérience asiatique et sud-américaine pour encadrer ce match d'ouverture du parcours des deux équipes.

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Un arbitre expérimenté sur la scène internationale

Âgé de 39 ans et originaire d'Irbid en Jordanie, Adham Makhadmeh a débuté sa carrière internationale en 2013. Il avait alors dirigé un match amical entre le Qatar et le Liban.

Depuis, il a progressivement gagné en reconnaissance sur la scène asiatique et internationale. En 2014, il rejoint la liste des arbitres de la Ligue des champions asiatique, où il a officié dans plus de 55 rencontres.

Parmi les moments marquants de sa carrière figure la finale de la Ligue des champions asiatique 2017 entre Al-Hilal et Urawa Red Diamonds, disputée à Riyad.

Il a également participé à plusieurs compétitions majeures, notamment la Coupe d'Asie, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 et la Coupe du monde U20 en Pologne. Le match Espagne-Cap-Vert constituera sa première expérience en phase finale de Coupe du monde senior.

Un duel aux enjeux contrastés

L'Espagne abordera cette rencontre avec l'objectif de bien lancer sa campagne mondiale et de sécuriser rapidement sa qualification pour la phase suivante.

Le Cap-Vert, de son côté, tentera de créer la surprise et de réussir une performance marquante pour son entrée en lice dans la compétition.

Ce match s'annonce ainsi comme une opposition entre un favori européen et une sélection en quête d'exploit, dans un contexte de grande intensité dès la première journée.