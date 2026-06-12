Tunisie: 18,2 millions de dinars injecté pour la propreté et l'emploi dans le réseau routier

Le ministère de l'Équipement a décidé, cette année de célébrer la Journée nationale de la propreté fêtée chaque 11 juin, à travers le lancement d'une vaste opération déployée sur les axes névralgiques du pays. Le ministère passe à la vitesse supérieure pour assainir les routes classées du pays. Et ce, en allouant un budget global de 18,2 millions de dinars, le ministère de l'Équipement et de l'Habitat prouve que la sécurité des usagers de la route ainsi que l'amélioration durable du paysage routier tunisien s'avèrent être l'objectif du ministère pour l'année 2026.

Cette grande action tend à combiner réhabilitation environnementale, prévention des inondations et insertion professionnelle de la jeunesse à travers le territoire. Ce plan d'envergure nationale cible en priorité le nettoyage et la mise à niveau environnementale du réseau routier classé à travers l'ensemble de la République.

A cet égard, 10 millions de dinars sont spécifiquement fléchés vers la réhabilitation de 1400 kilomètres de routes. Parallèlement, le ministère mise sur l'entrepreneuriat des jeunes pour mener à bien cette mission. Un marché-cadre direct d'une valeur de 8,2 millions de dinars a ainsi été signé avec 82 petites entreprises spécialisées dans l'entretien routier, s'inscrivant directement dans la dynamique nationale de soutien à l'emploi des jeunes.

Faire face aux risques climatiques

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Campagnes de désherbage, élagage des arbres, entretien des espaces verts et collecte des gravats de chantiers abandonnés sont le must des chantiers sur le terrain. Coordonnée de près avec les municipalités et les équipes techniques locales, la campagne précitée a vu la participation massive des directions régionales et de la Direction générale des services communs.

Au-delà de l'enjeu esthétique autour des grands échangeurs routiers, cette mobilisation répond à un impératif de sécurité publique à l'approche de la saison des pluies. Les équipes procèdent actuellement au curage manuel et mécanique des canaux et des systèmes d'évacuation des eaux pluviales. Une mesure préventive essentielle pour libérer les voies de drainage, empêcher les obstructions majeures et réduire drastiquement les risques d'inondations routières lors des intempéries.

Par cette action d'envergure, l'administration publique donne le ton de l'éco-citoyenneté un réflexe quotidien qui sera un exemple à suivre par toute la société.