Tunisie: Un alignement planétaire rare à observer à l'oeil nu ce soir dans le ciel tunisien

Jupiter, Vénus et Mercure s'aligneront sur une même ligne droite juste après le coucher du soleil. Un spectacle planétaire exceptionnellement rare est, ce soir, accessible et sans aucun besoin d'équipement spécifique à tous les passionnés du firmament céleste...

Oui, les passionnés d'astronomie et amateurs d'observation du ciel seront bien servis durant la soirée de ce vendredi 12 juin 2026. Le ciel leur offre un spectacle céleste d'une grande rareté. En effet, juste après le coucher du soleil, entre 19h30 et 20h00, un alignement exceptionnel des planètes Jupiter, Vénus et Mercure sera visible dans le ciel de la Tunisie.

Intervenant à ce propos sur les ondes de la Radio Nationale, Hichem Ben Yahia, professeur d'encadrement scientifique à la Cité des Sciences de Tunis, a expliqué que ce phénomène est la conséquence directe d'une conjonction planétaire survenue dans la soirée du 9 juin dernier. « La configuration géométrique actuelle permettra de distinguer nettement les trois astres positionnés sur une même ligne droite », a-t-il indiqué. La grande particularité de cet événement, a-t-il ajouté, réside dans son accessibilité. « Le phénomène pourra être contemplé à l'oeil nu, dispensant ainsi les curieux de l'utilisation de télescopes ou de matériel d'observation sophistiqué », note-t-il.

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L'illusion d'une ligne droite parfaite

Il est par ailleurs à noter que d'un point de vue scientifique, ce « défilé de planètes » appelé aussi « mini-parade planétaire », est une illusion d'optique liée à notre positionnement dans l'espace.

En réalité, Jupiter, Vénus et Mercure restent séparées par des centaines de millions de kilomètres et continuent de suivre leurs orbites indépendantes autour du Soleil. Cependant, comme toutes les planètes du système solaire gravitent presque sur un même plan, appelé « l'écliptique », elles semblent s'aligner sur un même axe depuis la Terre lorsqu'elles se regroupent dans un secteur restreint du ciel.

Cette configuration géographique fait de la Tunisie un excellent point d'observation en raison de sa basse latitude, offrant une fenêtre de visibilité plus confortable et prolongée avant que Mercure ne passe sous l'horizon.