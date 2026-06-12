Tunisie: Des médias canadiens sous le charme des vestiges romains de Sbeïtla

Une équipe de télévision québécoise a exploré le célèbre site archéologique du Centre-Ouest tunisien. Cet évènement a été mené par l'ONTT pour diversifier son offre et capter le marché nord-américain.

En effet, la Tunisie déploie, à bon escient, ses ailes médiatiques outre-Atlantique pour promouvoir les joyaux de son patrimoine historique. Le 10 juin 2026, le site archéologique de Sbeïtla a ainsi été le théâtre d'une visite de terrain d'envergure menée par une équipe de journalistes canadiens.

Selon la Délégation régionale du tourisme du Centre-Ouest, cette immersion avait pour objectif de braquer les projecteurs sur la valeur historique et civilisationnelle exceptionnelle de cette cité antique, considérée comme l'un des poumons archéologiques du pays grâce à ses monuments romains particulièrement bien conservés.

A noter que cette opération promotionnelle a été orchestrée par Jamel Bouzid, représentant de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) au Canada. Ce dernier accompagnait l'équipe technique de la célèbre émission de télévision canadienne « Accès Golf », venue capter des images dans le cadre d'un grand projet de promotion des circuits touristiques et culturels de la Tunisie.

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Pour l'ONTT, cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale de diversification de son offre. « En mettant en valeur des sites de l'intérieur du pays auprès des médias internationaux, les autorités touristiques entendent rompre avec le traditionnel produit balnéaire pour séduire une clientèle nord-américaine amatrice d'histoire, de culture et d'expériences authentiques », a-t-on laissé entendre.