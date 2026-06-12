Tunisie: Soirée de stand-up au théâtre T-ART - De l'humour engagé et partagé

Le théâtre T-ART de Gammarth a accueilli le 6 juin une soirée de stand-up avec les artistes populaires comme Mehdi Bachtarzi et Sameh Sankari, en plus de Nadhir Louati et Tarek Hannachi. Ce type de spectacles ne cesse de gagner en succès, brisant les codes traditionnels du comique et du théâtre classique. Le stand-up serait-il une alternative à l'humour conventionnel ?

Un large public a été au rendez-vous pour le spectacle dont Mehdi Bachtarzi apparaît comme la figure centrale. C'est la soirée inaugurale du théâtre T-ART, un espace scénique en plein air et doté de gradins avec une capacité de 400 personnes.

Une introduction musicale de Hosni Zaichi a suscité d'emblée l'enthousiasme de l'audience. Le public a repris en choeur avec lui des airs de Joe Dassin, Radiohead, Fairouz et d'autres chanteurs de renom. Place ensuite à l'humour, avec Mehdi Bachtarzi pour le premier passage de stand-up.

Ce genre artistique qui trouve ses racines aux Etats-Unis s'est imposé progressivement dans le paysage culturel et ne cesse de gagner en popularité partout dans le monde. Selon le dictionnaire Le Robert, « un humoriste s'adresse au public directement, sans accessoires ni personnages, d'une manière spontanée, quasi improvisée ».

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Le principe est de raconter des histoires personnelles et commenter de façon caustique des scènes du quotidien, tout en impliquant la foule présente. Loin d'être une simple animation pour hôtels et petits espaces, les spectacles de stand-up dominent de plus en plus l'humour sur les scènes internationales. Ils misent sur un contenu qu'un public éclectique pourrait apprécier et un faible coût relatif de production. Jamel Debbouze est parmi les pionniers de ce style en France. Il l'a particulièrement popularisé grâce à l'émission Jamel Comedy Club qui a servi de tremplin à de nombreux jeunes humoristes.

Et, si la Tunisie s'inspire des modèles américain et français, elle a aussi su créer ses propres figures, devenues aujourd'hui des stars du genre. La scène du théâtre T-ART a donc été sans décor, en dehors de la présence d'une peintre qui a réalisé un tableau en temps réel. Armés seulement d'un microphone, les quatre artistes ont livré des réflexions comiques en faisant preuve de talent, de créativité et de dynamisme.

Ce style spontané qui dépasse l'idée d'un texte bien scénarisé comme dans les sketchs et les one man shows a trouvé un écho favorable chez l'audience. La satire et les parodies étaient bien au rendez-vous pour un humour noir immédiat et interactif. L'approche comique plus directe, plus naturelle et plus libre ainsi que la proximité qui s'est installée entre les artistes et le publi contsuscité des rires et des applaudissements nourris.

Un rire interactif

Le stand-up est souvent considéré comme « la forme la plus libre d'écriture comique ». Ce qui rend ces spectacles plus captivants, c'est qu'ils servent à divertir tout en pointant du doigt des vérités cruciales. Le quotidien a été le thème de prédilection pour les quatre artistes lors de la soirée au théâtre T-ART, avec un humour engagé qui dénonce et qui incite à la réflexion.

Le principe est de rire de leurs expériences personnelles et de leurs maladresses, qui sont finalement proches des nôtres, et qu'ils ont racontées de manière décalée et audacieuse. Sameh Sankari s'est particulièrement penchée sur les enjeux du célibat et de la quête amoureuse. Les autres comédiens ont fait le tour de plusieurs sujets, du football à des clins d'oeil politiques. De nombreuses préoccupations et contradictions de notre société ont ainsi été abordées sous un angle humoristique.

Derrière ce processus créatif, les ingrédients qui ont suscité les rires sincères du public sont à déceler : un bon sens de l'observation, un rythme rapide, de l'intelligence, des blagues efficaces sans vulgarité, des jeux de mots et des punchlines bien placés et une capacité d'improvisation bien maîtrisée et assumée qui rend chaque spectacle unique. D'ailleurs, ce qui distingue le stand-up d'un sketch, c'est qu'il n'y a pas de script figé. C'est une expérience partagée entre les artistes et le spectateur. Les humoristes sont sortis du cadre des textes préparés à l'avance pour une connexion intellectuelle et émotionnelle puissante avec l'audience.