Tunisie: Commerce extérieur - Forte progression des exportations vers l'Égypte et l'Arabie saoudite

L'Union européenne continue de dominer les échanges commerciaux de la Tunisie, aussi bien à l'exportation qu'à l'importation, selon les dernières données publiées par l'Institut national de la statistique (INS) relatives aux cinq premiers mois de l'année 2026.

Les exportations tunisiennes vers les pays de l'Union européenne, qui représentent 71,5 % de l'ensemble des ventes à l'étranger, ont atteint 20,13 milliards de dinars à fin mai 2026, contre 18,87 milliards de dinars durant la même période de l'année précédente, confirmant le rôle central du marché européen dans le commerce extérieur tunisien.

Parmi les principaux partenaires européens, les exportations tunisiennes ont progressé vers la France (+6,7 %) et l'Italie (+3,5 %). En revanche, elles ont enregistré un léger recul vers l'Allemagne (-1,3 %) ainsi qu'une baisse plus marquée vers les Pays-Bas (-11,3 %).

Au-delà du marché européen, certains pays arabes ont affiché une dynamique particulièrement favorable. Les exportations tunisiennes vers l'Égypte ont plus que doublé (+110 %), tandis que celles destinées à l'Arabie saoudite ont progressé de près de 60 % (+59,9 %).

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À l'inverse, les échanges avec plusieurs partenaires maghrébins ont connu un ralentissement. Les exportations vers le Maroc ont reculé de 37,7 %, contre une baisse de 26 % vers l'Algérie et de 20,5 % vers la Libye.

Des importations toujours fortement orientées vers l'Europe

Du côté des importations, l'Union européenne conserve également sa position de premier fournisseur de la Tunisie. Les achats en provenance des pays européens ont atteint 17,05 milliards de dinars à fin mai 2026, soit 44,2 % du total des importations tunisiennes, contre 15,47 milliards de dinars un an auparavant.

Les importations ont notamment progressé en provenance de la France (+17,3 %) et de l'Italie (+10,7 %), témoignant du renforcement des relations commerciales avec ces deux partenaires historiques.

En revanche, les achats en provenance de la Belgique (-2 %) et de l'Espagne (-3 %) ont enregistré un léger recul sur la période.

Hors Union européenne, les importations tunisiennes ont connu une progression notable depuis certains marchés asiatiques. Les achats en provenance de l'Inde ont augmenté de 23,6 %, tandis que ceux provenant de la Turquie ont progressé de 6,2 %.

À l'opposé, les importations ont fortement diminué depuis la Russie (-40,1 %), alors qu'un léger recul a également été observé pour la Chine (-1,9 %).

Les chiffres publiés par l'INS confirment ainsi la forte dépendance des échanges extérieurs tunisiens à l'égard du marché européen, qui demeure à la fois la principale destination des exportations nationales et la première source d'approvisionnement du pays.

Ils mettent également en évidence l'émergence de nouvelles opportunités sur certains marchés arabes et asiatiques, dans un contexte marqué par la diversification progressive des partenaires commerciaux de la Tunisie.