Congo-Kinshasa: Le 92ème Conseil des ministres se tient sous la présidence du Chef de l'État

Sous la direction du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la 92ème réunion ordinaire du Conseil des ministres se tient cet après-midi à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa.

Outre la communication du Chef de l'État, le Conseil de ce jour se penchera, entre autres, sur les situations sécuritaire, sociale et sanitaire ainsi que la préparation de l'équipe nationale de football à la Coupe du Monde FIFA 2026.

Le Conseil suivra également quelques exposés relatifs à la signature de l'Accord international sur le Cacao, aux facteurs qui retardent les grands projets d'infrastructures, à la politique nationale des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation et la formation, sur la politique nationale de l'énergie révisée ainsi que sur les options levées pour l'accélération du processus de l'opérationnalisation de la ZES de Musompo - Misampa.

La réunion hebdomadaire de l'Exécutif national va également étudier la situation des ressortissants congolais vivant en Afrique du Sud : risque de crise humanitaire et nécessite d'une réponse gouvernementale coordonnée.