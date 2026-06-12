Burkina Faso: VDP du Zoundwéogo - Une centaine de motos offertes pour améliorer la mobilité

Une centaine de motos ont été officiellement remises, dans l'après-midi du jeudi 11 juin 2026, à Manga, aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) du Zoundwéogo, dans la région du Nazinon. La dotation, d'une valeur de plus de 75 millions F CFA, s'inscrit dans le cadre de l'initiative : « Un village, au moins une moto pour les VDP ».

Les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) relevant du Zoundwéogo, dans la région du Nazinon, disposent désormais de nouveaux moyens roulants pour accomplir leur mission. Ils ont reçu des populations de la province, d'une centaine de motos dont la remise officielle a eu lieu, au cours d'une cérémonie tenue, dans l'après-midi du jeudi 11 juin 2026, à Manga. La dotation, d'une valeur de plus de 75 millions F CFA, s'inscrit dans le cadre de l'initiative : « Un village, au moins une moto pour les VDP ».

Le coordonnateur régional des VDP du Nazinon, le chef de bataillon, Patrick Anicet Bado, a témoigné sa reconnaissance aux populations du Zoundwéogo qui ont répondu à l'appel du gouverneur de la région du Nazinon. Selon lui, les moyens roulants mobilisés dans le cadre de l'initiative vont accroitre considérablement la mobilité des VDP. « Ces dons nous engagent et nous les recevons avec beaucoup d'humilité », a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour M. Bado, cette remise est la preuve que le sacrifice des VDP est reconnu par les populations. Ce qui oblige, d'après lui, ces forces combattantes à aller au-delà de leur limite. Le coordonnateur régional des VDP du Nazinon a également promis de bien entretenir ces moyens roulants et de s'engager plus sur le terrain afin de maintenir le calme dans la région.

Le haut-commissaire du Zoundwéogo, Julien Ouédraogo, a indiqué qu'au total 109 motos ont été acquises sur les 173 villages et secteurs de sa circonscription administrative. Ce qui traduit, à son avis, non seulement l'attachement des populations à la cause nationale, mais aussi leur détermination à contribuer activement à la sécurisation de la province. M.

Ouédraogo a noté que dans la marche victorieuse de la Révolution progressiste populaire (RPP), le peuple a compris que la défense de la Patrie est une responsabilité collective qui interpelle chaque citoyen, chaque village et chaque communauté. D'après lui, l'initiative : « Un village, au moins une moto pour les VDP », a suscité un formidable élan de solidarité et de patriotisme en vue de renforcer la mobilité des VDP. « Les filles et fils de la province ont démontré que lorsque le peuple est conscient de sa responsabilité historique, aucune difficulté n'est insurmontable », a signifié le haut-commissaire du Zoundwéogo.

« Pleine de symboles pour la RPP »

Le premier responsable de la province a fait savoir que la remise de ce jour constitue une nouvelle étape dans la dynamique de mobilisation populaire pour la défense de la Patrie. C'est pourquoi, il a invité l'ensemble des populations de son ressort territorial à demeurer mobilisées, vigilantes et résolument engagées dans la co-production de la sécurité. Pour le président de la cérémonie, Jacques Sosthène Dingara, ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, cette solennité consacrée à la remise de moto aux VDP, est pleine de symboles pour la RPP.

Car, selon lui, la Révolution consiste à faire les choses autrement et à contribuer au développement de son pays. « Être révolutionnaire, c'est savoir prendre soi-même la responsabilité de conduire son développement et de créer le bien-être pour toute la communauté », expliqué le ministre Dingara. A l'écouter, cette action de mobilisation de motos pour les VDP est une illustration parfaite du sens que les premières autorités du pays voudraient donner à la contribution communautaire.

Le président de la cérémonie a précisé que les communautés, en prenant en charge leur sécurité, est le gage que l'on puisse procéder à un développement paisible dans la région et par ricochet le Burkina Faso. Jacques Sosthène Dingara a espéré que l'initiative : « Un village, au moins une moto pour les VDP », va faire tache d'huile dans le Zoundwéogo. Il a, de ce fait, exhorté les populations à encore doubler de force.