Le comité d'organisation de la commission épiscopale justice et paix a organisé la 5e édition de la soirée de récompense des lauréats du prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale, jeudi 12 juin 2026, à Ouagadougou.

La Ve édition du prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale (PJPCS) initié par la commission épiscopale justice et paix (CJP-Burkina) dans la mise en oeuvre des activités de l'Initiative paix au sahel/Sahel peace initiative (SPI) a eu lieu au cours d'une soirée de récompense des lauréats, jeudi 12 juin 2026, à Ouagadougou.

« Renforcement de la paix et de la cohésion sociale à travers la promotion de la résilience, du dialogue communautaire et la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation » a été le thème retenu. Aux cours de la soirée de récompense, 21 journalistes ont reçu des prix dont 13 au niveau des prix officiels et 8 prix spéciaux. Les Editions Sidwaya ont remporté les 3 prix officiels dans la catégorie presse écrite et 1 prix spécial. Ainsi le 1e prix est revenu à Abdel Aziz Nabaloum, pour son oeuvre « promotion de la cohésion sociale : La foi au service de la paix ».

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Il repart avec un trophée, un chèque de 500.000FCFGA, un roman et une attestation. Yacouba Belem remporte le 2e prix pour son oeuvre « commune de Dédougou : La solidarité des populations hôtes redonne espoir aux déplacés internes ». Il repart avec un chèque de 300.000FCFA plus une attestation. Le 3e prix revient à Djakaridia Siribié pour son oeuvre « Exploitation agricole à Matourkou : Des réfugiés passent de l'assistance humanitaire à l'autonomie ».

Il repart avec un chèque de 150.000FCFA plus une attestation. Adama Sedgo reçoit le prix spécial du partenaires Oxfam avec un chèque de 200.000 FCA pour son oeuvre « Périmètre aménagé du Youtenga dans l'Oubri/les PDI, force motrice de l'offensive agropastorale ». Dans la catégorie télévision, le journaliste de Burkina Info, Abdoul Rahim Tabsoba reçoit le 1e prix. Fréderic Tensaba de la RTB radio Bobo, le 1e prix dans la catégorie radio et Jean-Marc Kambou de Refletinfo.net, 1e prix dans la catégorie presse en ligne. Tous ont reçu un trophée plus un chèque de 500.000FCFA plus un roman sur la paix.

L'intégration du prix régional transfrontalier

Cette 5e édition a connu la participation des pays de la sous-région et le journaliste Drissa Diallo du Mali a remporté le prix régional transfrontalier pour son oeuvre « Un vocal qui divise ». La présidente du jury Dominique Marie Nyaméogo a noté avoir réceptionné au total 56 oeuvres dans 4 catégories. Il s'agit de 47 oeuvres nationales dont 9 en presse écrite, 22 en presse en ligne, 10 en radio et 6 télévision. A cela, s'ajoute 9 oeuvres de la sous-région avec la participation, du Mali, de la Cote -d'Ivoire, du Niger et du Ghana. « Le jury s'est basé sur des critères bien défini afin de primer les 3 meilleurs lauréats de chaque catégorie » a-t-elle dit.

La présidente du jury a souligné que l'innovation de la Ve édition a été l'intégration du prix régional. Le président de la commission épiscopale Justice et paix et de l'initiative paix au Sahel, Monseigneur Alexandre Bazié a soutenu que l'instauration du Prix régional transfrontalier est une initiative de faire prôner et régner la paix partout. « La parole peut construire et détruire. Il revient donc aux habitants du Sahel de favoriser un usage positif et efficace de la parole pour la construction de la paix » a-t-il signifié.

Le ministre conseiller spécial du président du Faso, Samuel Kalkoumdo a salué l'Initiative reconnaissant la valeur des journalistes dans la quête du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Le secrétaire général régional de l'initiative paix au sahel, Abbé Herman Ouédraogo, s'est réjouie de l'accomplissement de l'édition. Quant au président du comité d'organisation, Abbé Sié Mohamed Éric Dah, il a remercié et invité les partenaires à se joindre pour les prochaines éditions.