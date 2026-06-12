Maroc: Rassemblement des élus ittihadis - L'USFP dévoile 80 % de ses investitures pour les prochaines législatives

Le parti de la Rose sonne la mobilisation générale. Ce vendredi 12 juin, le Complexe Moulay Rachid de la jeunesse et de l'enfance à Bouznika a vibré au rythme du grand rassemblement national des conseillères et conseillers de l'Union socialiste des forces populaires (USFP). Un rendez-vous charnière qui marque une accélération spectaculaire dans la préparation du parti pour les prochaines échéances législatives.

Le coup d'envoi de Driss Lachguar

C'est devant un parterre d'élus ittihadis venus des quatre coins du Royaume que le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, a donné le coup d'envoi de cette rencontre tant attendue. Dans une allocution d'ouverture aux accents de veillée d'armes, le leader socialiste a dressé les orientations majeures qui devront guider l'action de ses troupes sur le terrain. Son discours, axé sur la cohésion et l'offensive politique, visait un objectif clair : galvaniser les rangs et mettre la machine électorale en ordre de marche.

Une démonstration d'anticipation

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Mais la véritable annonce choc de cette journée d'ouverture réside dans l'état d'avancement des préparatifs électoraux. Le parti a profité de cette tribune pour annoncer la clôture et la validation de 80 % de ses investitures pour les prochaines élections législatives.

Par ce tour de force organisationnel, l'USFP envoie un message politique fort à ses adversaires : le parti ne compte pas se laisser surprendre par le calendrier. En figeant la quasi-totalité de sa carte électorale bien en amont du scrutin, la formation de gauche s'offre un avantage stratégique de taille. Cela permet à ses futurs candidats de baliser le terrain, d'organiser leurs campagnes de proximité et d'asseoir leur ancrage local avec une confortable longueur d'avance.

Une architecture dûment préparée

Ce rassemblement de Bouznika n'est pas le fruit du hasard. Il couronne un travail de fond entamé plus tôt dans la semaine par le Bureau politique réuni à Rabat. Cette direction, qui s'était longuement penchée sur l'architecture organisationnelle de cet événement, récolte aujourd'hui les fruits d'une préparation minutieuse.

Alors que les tractations commencent à peine dans d'autres états-majors politiques, l'USFP, fort de ses bataillons d'élus locaux et d'un casting législatif presque bouclé, semble déjà avoir lancé le compte à rebours électoral. La bataille pour l'hémicycle est officiellement ouverte.