Congo-Brazzaville: Orientation professionnelle - La cinquième édition du gala des bacheliers prévue en juillet

Prélude à la cinquième édition du gala des bacheliers aura lieu du 13 au 17 juillet à Culture Parc, à Mpita, dans le premier arrondissement de Pointe-Noire, Emery-Patrice-Lumumba, Ruth Bongo et Laeticia Yola de Kimia Team Events ont animé, le 10 juin, une conférence de presse pour fixer l'opinion sur cette activité dediée à la promotion de l'excellence et à l'orientation professionnelle.

Face aux médias et partenaires ainsi que du public, Ruth Bongo et Laeticia Yola ont donnné des informations sur la prochaine édition du gala des bacheliers, qui comporte de nombreuses innovations en vue de mieux les satisfaire. «Des journées portes ouvertes sont ajoutées au dispositif d'accompagnement des futurs bacheliers afin de leur offrir un contact direct avec les réalités du monde professionnel avant le grand rendez-vous prévu du 13 au 17 juillet 2026, au Culture Parc, ex-Canal Olympia de Mpita », a dit Ruth Bongo.

Des journées portes ouvertes qui ont été lancées le 10 juin à Business Campus, au quartier Socoprise, consacrées aux métiers de la logistique, du transport, de la gestion, du commerce... «L'originalité de cette édition réside dans son approche pratique en prônant des échanges directs entre les jeunes et les acteurs du monde économique. Ainsi, des entreprises, institutions partenaires ainsi que les autres structures associées à l'activité sont venues partager avec les futurs étudiants les opportunités qui leur sont offertes, dans le but de leur permettre de construire un projet professionnel cohérent en tenant compte des besoins réels des entreprises locales », a ajouté Laeticia Yola.

Pour les organisateurs, les aides et les bourses seront attribuées aux enfants méritants sur la base de l'excellence. Un grand quiz des bacheliers, prévu le 11 juillet, permettra d'identifier les meilleurs profils susceptibles de bénéficier de ces opportunités.

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Les activités du gala des bacheliers demeurent entièrement gratuites et accessibles à tous, sauf l'accès à la soirée qui reste payant, a renchéri Ruth Bongo. « Une soirée au cours de laquelle les participants auront l'occasion de prendre part à des tombolas, des jeux-concours et des quiz permettant de remporter des bourses d'études ainsi que de nombreux lots », a t-elle ajouté.

La prochaine journée portes ouvertes est programmée pour le 16 juin et sera consacrée aux métiers de la gestion, du management et du droit. La 3e journée, le 20 juin, sera consacrée aux métiers de la santé tandis que les métiers culturels, du social et de l'éducation seront mis en exergue le 23 juin. La dernière journée, le 26 juin, sera dediée aux métiers de l'industrie et des technologies.

Notons qu'au nombre des partenaires de l'événement figurent, entre autres, AGL, la Fondation Horizon qui offre des bourses locales, AFI-L'Université de l'entreprise (UE) du Sénégale, basée à Dakar, représentée lors du point de presse par son responsable de la communication, Léandre Biagui. L'établissement entend accompagner les étudiants congolais dans des formations en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi, notamment dans les domaines de la logistique, du management et d'autres filières porteuses. AFI-L'UE prévoit également l'attribution de bourses d'études aux jeunes méritants.