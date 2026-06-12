Congo-Brazzaville: Education - Chaminade Institut de Voka promet de bons résultats à la fin de l'année

Le collège Chaminade Institut de Voka, situé près de Boko, dans le département du Pool, a été fondé depuis 2009 par les marianistes et accueille 80 élèves de la 6e à la 3e. Son implantation dans cette localité répond à l'attente des habitants qui souhaitaient que leurs enfants puissent être scolarisés à proximité de leur village.

L'année scolaire 2025-2026 s'achevant, le collège de Voka a de nouveau accueilli un effectif de 80 élèves, internes et externes, de la 6e à la 3e, en provenance des villages alentours, voire de Brazzaville.

Durant le cycle scolaire, certains élèves ont bénéficié de l'implantation d'un internat fondé sur un projet éducatif et pastoral fidèle à la tradition éducative marianiste, permettant de leur offrir un cadre bucolique et paisible, un lieu où ils ont pu s'épanouir humainement, intellectuellement et spirituellement.

S'appuyant sur les précédents résultats et des différents témoignages des élèves eux-mêmes, les frères marianistes se disent confiants quant à l'obtention de bons résultats de cette année scolaire en cours. Ils projettent obtenir des résultats encourageants avec un réel espoir de voir les élèves de 3e réussir leur examen du brevet.

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Ici, le taux d'absentéisme de la part des élèves et du corps enseignant est presque nul. « C'est l'une des raisons de la vitalité de notre cohabitation éducative entre élèves et professeurs », a confié avec assurance un des frères marianistes.