Congo-Brazzaville: Examens d'État 2026 - 149 329 candidats à la dernière édition du CEPE

Les épreuves de la dernière édition du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) ont eu lieu le 12 juin. 149 329 candidats ont été répartis dans 655 centres sur toute l'étendue du territoire national. Les statistiques de la direction des examens et concours font état de l'augmentation du taux de participation de 7,71.

« À partir de l'année prochaine, nous allons délivrer un certificat d'études primaires aux enfants à l'issue du cycle primaire. Il sera établi sur la base des notes de classe », a indiqué le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, après le lancement des épreuves. La réforme, a-t-il précisé, vise à éviter les décrochages scolaires en facilitant la transition entre le primaire et le collège.

Il convient de rappeler que le projet de loi portant organisation du système éducatif au Congo, qui consacre le remplacement du CEPE par le Certificat d'études primaires, a été adopté en Conseil des ministres, le 20 janvier dernier.

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Cette réforme fait partie des recommandations formulées lors des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, organisés du 25 au 29 janvier 2024. Elle vise à remplacer la loi n°25-95 du 17 novembre 1995, devenue obsolète face aux mutations sociales, économiques et pédagogiques.