Algérie: Deux records du pays battus

12 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

BATNA — Deux records d'Algérie ont été battus, dans les catégories masculine et féminine, vendredi à Batna, lors du 2ème festival international des Aurès des 10 km marche sur route.

Le premier record a été l'oeuvre du marcheur Alioui Souhail Abderrahmane du club Sarab Batna avec un temps de 42 min, 37 s et 47 cs, tandis que le second record a été réalisé par l'athlète Souad Azzi du Mouloudia de Bejaia avec un chrono de 45 min, 58 s et 60 cs.

Le coup d'envoi de cette manifestation sportive a été donné par le wali de Batna, Riadh Benahmed, accompagné du président de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), Farid Boukaïs.

Selon le président de la ligue d'athlétisme de Batna, Fateh Berkia, quelque 50 athlètes des deux sexes d'Algérie et de Tunisie étaient au départ de cette compétition.

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Le directeur de l'organisation sportive de la ligue régionale d'athlétisme de Batna, Hakim Laghouil, a affirmé, quant à lui, que tous les moyens humains et matériels ont été mis en place pour assurer le succès de cette compétition organisée sur un circuit fermé d'un km le long du complexe sportif du 1er-Novembre 1954 de Batna.

Inscrit au calendrier des compétitions internationales d'athlétisme, le festival était organisé par la ligue régionale d'athlétisme de Batna et la FAA, en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports.

Résultats techniques :

10 km marche hommes (seniors) :

1- Aloui Souhail Abderrahmane (Sarab Batna)

2- Anes Chouati, (Jeunesse de Belouizdad)

3- Naïm Farjaoui (Tunisie)

10 km femmes (seniors) :

1- Souad Azzi (Mouloudia de Béjaïa)

2- Maïssa Bougdir (Tunisie)

Juniors hommes (moins de 20 ans) 5 km :

1- Jilali Ryan (Tunisie)

Juniors femmes (moins de 20 ans) 5 km :

1- Fatma Lamsih (Tunisie)

Cadets hommes (moins de 18 ans) 5 km :

1- Majri Mohamed Amin (Tunisie)

Cadettes femmes (moins de 18 ans) 5 km :

1- Rim Slimi (Tunisie).

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