Algérie: Ouadah Mohamed et Chergui Samar vainqueurs de la 1e étape de l'épreuve de duathlon à Oran

ORAN — Les athlètes Mohamed Ouadah de Skikda chez les hommes et Chergui Samar d'Oran, chez les femmes, ont remporté l'épreuve de duathlon de la première étape du Championnat national de triathlon, catégorie élite, disputée, vendredi au complexe touristique Les Andalouses à Oran.

Ouadah Mohamed, du club de Skikda, s'est imposé dans la course masculine devant Karek Abou d'Alger et Chakib Kioua d'Oran.

Chez les femmes, Chergui Samar a décroché la première place de cette manifestation sportive, devançant Nour Hantaz et Badra Bekhti d'Oran.

La catégorie élite, sur laquelle les projecteurs étaient orientés en raison de la participation des athlètes de la sélection nationale, a parcouru 5 km de course à pied, 20 km de vélo, suivis de 2,5 km de course à pied.

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Suite à une mer très agitée, qui a empêché la tenue de l'épreuve de natation, la direction de la course et les arbitres ont transformé ce triathlon en duathlon.

Cette première étape du championnat national de Triathlon, organisée par la Fédération algérienne de triathlon en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran, a été marquée par la participation de plus de 378 athlètes des deux sexes toutes catégories confondues représentants 20 wilayas du pays.

Les lauréats de cette compétition ont été honorés en présence des membres de l'instance fédérale de triathlon et des représentants de la direction de la Jeunesse et des Sports d'Oran.