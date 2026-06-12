Afrique: La sélection algérienne messieurs termine 3e de la phase de groupes

ALGER — La sélection nationale algérienne masculine de goalball a terminé la phase de groupes du Championnat du Monde à Hangzhou, en Chine, en 3e position ex-aequo avec l'Egypte, après les trois matchs joués, totalisant deux défaites face à la Chine et le Brésil et un nul devant l'Egypte dans un tournoi qui se poursuit jusqu'au 15 juin.

Engagée dans le groupe W, les protégés de l'entraineur Samir Belhouchet ont mal entamé la compétition, avec une défaite 10-04 face à la Chine, et une autre face au Brésil (10-0, avant la limite du match).

L'équipe devait réagir, vendredi, devant l'Egypte, qu'elle avait battu en finale du dernier championnat d'Afrique au Caire. Là aussi, les coéquipiers de Abdelhalim ont failli passer complètement à côté, en terminant la première mi-temps (12 minutes) en retard de quatre buts (5-1). Il a fallu un sursaut d'orgueil d'un champion d'Afrique, en seconde période, pour revenir dans la rencontre en l'emportant 7-1, terminant ainsi le match à égalité (8-8).

Ce score de parité permet à la sélection algérienne de prendre la 3e place du groupe W, devant son adversaire du jour, grâce à un meilleur goal-avérage.

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La sélection algérienne affrontera l'Autriche (4edu groupe X), samedi, pour le compte de son premier match de la 9e à la 16e place, alors que l'Egypte sera opposée au Canada (3e du groupe X).

Il s'agit de la 10e participation de l'Algérie à un championnat du Monde qui s'inscrit dans la continuité d'une présence régulière de l'Algérie sur la scène mondiale. Le pays avait fait ses débuts en Championnat du monde en 2010 à Sheffield (Angleterre), édition lors de laquelle il avait obtenu une remarquable 7e place, qui demeure à ce jour sa meilleure performance.

L'équipe nationale reste par ailleurs la sélection africaine la plus titrée, avec plusieurs sacres continentaux, dont le dernier remporté en décembre au Caire, en Egypte.

Cette édition du Mondial-2026 regroupe quatre groupes par catégorie. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, programmés le 14 juin, tandis que les équipes classées troisième et quatrième disputeront des matchs de classement pour les places de 9 à 16. Chaque équipe est ainsi assurée de disputer au minimum six rencontres.

Les demi-finales et la finale sont prévues le 15 juin, en clôture du championnat du monde.