Algérie: 'Nous nous engageons à porter et à défendre les préoccupations des citoyens'

12 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

BATNA — La présidente de Tajamoue Amel El Djazaïr (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati, a affirmé, vendredi à Batna, l'engagement des candidats de son parti aux Législatives, de "transmettre fidèlement, en cas d'élection, les préoccupations des citoyens et de les défendre au service du développement national".

Mme Zerouati a réitéré, lors d'une rencontre organisée à Batna au 4ème jour de la campagne des Législatives du 2 juillet prochain, son appel à "voter pour les candidats compétents, capables de transmettre fidèlement les préoccupations des citoyens", avant d'insister sur l'importance de réussir cette échéance nationale.

La présidente de TAJ a indiqué que "le choix des actions de proximité au cours de cette campagne électorale, vise à établir un contact direct avec les citoyens et à gagner la confiance des électeurs".

Vendredi soir, Mme Zerouati est attendue dans les communes de Bouzina et de Tazoult pour y mener une activité de proximité.

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