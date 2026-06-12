Algérie: 'Nous nous engageons à porter et à défendre les préoccupations des citoyens'

BATNA — La présidente de Tajamoue Amel El Djazaïr (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati, a affirmé, vendredi à Batna, l'engagement des candidats de son parti aux Législatives, de "transmettre fidèlement, en cas d'élection, les préoccupations des citoyens et de les défendre au service du développement national".

Mme Zerouati a réitéré, lors d'une rencontre organisée à Batna au 4ème jour de la campagne des Législatives du 2 juillet prochain, son appel à "voter pour les candidats compétents, capables de transmettre fidèlement les préoccupations des citoyens", avant d'insister sur l'importance de réussir cette échéance nationale.

La présidente de TAJ a indiqué que "le choix des actions de proximité au cours de cette campagne électorale, vise à établir un contact direct avec les citoyens et à gagner la confiance des électeurs".

Vendredi soir, Mme Zerouati est attendue dans les communes de Bouzina et de Tazoult pour y mener une activité de proximité.