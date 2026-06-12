Algérie: Le président du Front El-Moustaqbel plaide à Djelfa en faveur d'un Parlement 'fort'

DJELFA — Le président du Front El-Moustaqbel, Fateh Boutbig, a plaidé vendredi, depuis la wilaya de Djelfa, pour un Parlement "fort" soutenant le processus de développement du pays, appelant les citoyens à participer en force aux prochaines élections législatives.

Lors d'un meeting populaire organisé à la salle communale de la culture et du tourisme du chef-lieu de wilaya, dans le cadre de la campagne électorale pour les Législatives du 2 juillet prochain, M. Boutbig a précisé que son parti considérait qu'"un parlement fort constitue une opportunité pour poursuivre le processus de développement et construire l'Algérie nouvelle".

Il a insisté sur l'impératif d'instaurer une culture "positive et constructive" à même de développer le pays et de faire du prochain scrutin "une occasion de resserrer les rangs", soulignant que le programme de son parti ambitionne d'impliquer les jeunes, de les accompagner dans l'investissement et de les former pour leur permettre de contribuer à la création de la richesse.

Il a ajouté, dans ce contexte, que le programme électoral du Front El Moustaqbel tendait à "instaurer une économie productive, une école solide et une université créative dans l'Algérie nouvelle".

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M. Boutbig a conclu son discours par un appel à élire les candidats de son parti au prochain parlement pour "leur donner l'occasion de défendre les intérêts des citoyens en portant leur voix et leurs préoccupations au sein de l'hémicycle, avec honnêteté, et en étant en permanence en contact et à l'écoute de la population".

M. Boutbig animera deux autres meetings populaires dans les wilayas nouvellement créées, Ksar-El-Challala et Messaad.