Algérie: La 3ème édition reportée à une date ultérieure

ALGER — La troisième édition de la Coupe d'Algérie (juniors/seniors) de cyclisme sur route, initialement prévue du 18 au 20 juin courant à Tlemcen, a été reportée à une date ultérieure, selon la Fédération algérienne de la discipline (FAC), ayant expliqué cet ajournement par des considérations liées à l'aspect organisationnel.

"Cette décision de reporter la 3e édition de la Coupe d'Algérie (juniors/seniors) a une date ultérieure a été prise à la suite d'une réunion de travail, entre les services de sécurité, les autorités locales et la Ligue de cyclisme de la wilaya de Tlemcen, organisatrice de la compétition", a détaillé l'instance fédérale dans un bref communiqué, diffusé vendredi sur ses réseaux sociaux.

"La nouvelle date à laquelle se déroulera la compétition sera annoncée prochainement, une fois que les préparatifs nécessaires auront été entrepris", a-t-elle ajouté.

Suivant le programme initial, cette 3e édition de la Coupe d'Algérie (juniors/seniors) de cyclisme sur route devait débuter par un contre la montre de 31 kilomètres, le jeudi 18 juin, entre Mafrouche et Tirni, sur la route nationale Nº22.

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Le lendemain, le vendredi 19 juin, devait se dérouler la deuxième étape, sur un circuit fermé de 3,16 kilomètres, au niveau du Plateau de Lalla Setti. Les coureurs devaient effectuer 25 tours, pour une distance totale de 80 kilomètres.

La troisième et dernière étape devait se dérouler le samedi 20 juin, sous forme d'une course sur route de 152 kilomètres. Elle devait prendre son départ à 9h00, devant le siège de la Daïra de Sebdou, passant entre autres par Sidi El Djilali et El Bouihi, avant de revenir à Sebdou.

D'après les organisateurs, plusieurs athlètes d'élite devaient participer à cet évènement, aussi bien chez les juniors que chez les seniors, ce qui devait en relever considérablement le niveau.