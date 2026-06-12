Algérie: Dania Ouhachi déterminée à hisser haut le drapeau national à Djeddah

ALGER — La combattante algérienne Dania Ouhachi prendra part au championnat de la Professional Fighters League (PFL) Middle East and North Africa (MENA) de MMA, prévu le 19 juin à Djeddah (Arabie saoudite), avec l'ambition d'y représenter dignement le sport algérien, les combattantes algériennes et de porter haut les couleurs nationales.

A quelques jours de cette importante échéance, Ouhachi a affirmé être " pleinement prête " pour ce duel très attendu face à la Saoudienne Hattan Alsaif, dans le cadre de l'une des compétitions de MMA les plus prestigieuses à l'échelle régionale et internationale.

" Représenter mon pays dans un tournoi d'une telle envergure est une immense fierté, mais cela m'impose également une responsabilité supplémentaire: celle de donner une image honorable de cette discipline et des combattantes algériennes. Ma participation ne répond pas seulement à des ambitions personnelles, elle porte aussi les espoirs du public algérien", a déclaré la combattante, soulignant sa volonté de hisser le drapeau national et de démontrer que les athlètes algériens sont capables de rivaliser au plus haut niveau international.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour préparer ce combat, Dania Ouhachi a effectué l'un des stages d'entraînement les plus intensifs de sa carrière, axé notamment sur les aspects physique, technique et mental, tout en travaillant avec précision sur des détails susceptibles de faire la différence durant l'affrontement.

La combattante algérienne a également insisté sur l'importance de la progression continue dans son parcours sportif, expliquant qu'elle veille à diversifier son arsenal technique et à ne pas se limiter à un seul style de combat, afin de s'adapter aux différents scénarios et défis pouvant survenir dans la cage.

Evoquant son adversaire saoudienne, Hattan Alsaif, Ouhachi lui a témoigné tout son respect, estimant que sa présence à ce niveau de la compétition reflète ses qualités techniques. Elle a toutefois précisé que sa priorité demeure de livrer la meilleure version d'elle-même et demettre à profit le travail accompli durant sa préparation.

Elle a également révélé que son équipe technique avait minutieusement étudié tous les aspects du combat et élaboré une stratégie reposant sur des détails techniques précis, tout en affichant sa confiance dans sa capacité à imposer son style dans la cage.

Dania Ouhachi a enfin assuré que le public découvrira une version plus mature et plus confiante d'elle-même. Son objectif principal reste la victoire, que ce soit par une fin prématurée du combat ou grâce à une gestion intelligente des différentes reprises.

La combattante algérienne a estimé que le championnat de la Professional Fighters League MENA figure parmi les compétitions les plus relevées de MMA, en raison de la présence de combattants d'élite venus de différents pays, ce qui en fait une plateforme idéale pour démontrer son potentiel et enrichir son expérience.

En conclusion, Dania Ouhachi a adressé ses remerciements à sa famille et à ses entraîneurs, qu'elle considère comme ses principaux soutiens tout au long de sa carrière et qui ont largement contribué à son développement ainsi qu'à son accession à ce niveau du professionnalisme.