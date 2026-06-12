Sénégal: Assemblée nationale - Deux vice-présidents démissionnent

L'Assemblée nationale a été marquée ce vendredi par la démission de deux de ses principaux dirigeants. Ismaïla Diallo, Premier Vice-président, et Cheikh Thioro Mbacké, Troisième Vice-président, ont officiellement quitté leurs fonctions lors d'une réunion du Bureau de l'institution.

Les deux responsables occupaient ces postes depuis l'installation de l'actuelle législature. Aucune explication sur les motivations de leur départ n'a été communiquée dans la note rendue publique par le Bureau de l'Assemblée nationale.

Dans son communiqué, l'instance parlementaire indique avoir pris acte de ces démissions et a salué « leur disponibilité et leur engagement au service de l'Institution parlementaire ». Ces départs ouvrent désormais une nouvelle phase au sein de la direction de l'Assemblée, alors que les postes de Premier et de Troisième Vice-président figurent parmi les plus importants du Bureau.

Conformément à l'article 18 du Règlement intérieur, la procédure de remplacement des deux vice-présidents sera engagée dans les prochains jours. L'élection de leurs successeurs sera particulièrement suivie dans un contexte où les équilibres politiques au sein de l'hémicycle demeurent un enjeu majeur.

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Au-delà de ces démissions, le Bureau a également annoncé avoir déclaré recevable une proposition de loi portant révision de la Constitution. Le texte, déposé par un groupe de députés, intègre les observations formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 mai 2026. Il sera transmis au Président de la République pour avis, conformément aux procédures en vigueur.

La Conférence des Présidents a par ailleurs adopté le calendrier de travail des affaires en instance.

Mais l'information majeure de cette journée parlementaire reste le départ simultané de deux membres influents du Bureau de l'Assemblée nationale, un événement rare qui relance les interrogations sur les futurs équilibres au sommet de l'institution.

« Le Bureau de l'Assemblée nationale informe qu'au cours de sa réunion tenue ce vendredi 12 juin 2026, messieurs Ismaïla Diallo et Cheikh Thioro Mbacké, respectivement Premier et Troisième Vice-président de l'Assemblée nationale, ont présenté leur démission desdites fonctions », souligne le communiqué officiel.