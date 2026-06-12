Sénégal: Mamadou Lamine Dianté annonce des 'avancées majeures' dans les discussions avec les syndicats de la justice

Dakar — Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Mamadou Lamine Dianté, a assuré, vendredi, que le gouvernement et les syndicats des travailleurs de la justice étaient parvenus à un accord sur l'essentiel des revendications du secteur.

"Nous sommes d'accord à 90-95%", a-t-il déclaré au sujet de l'état d'avancement des discussions entre les deux parties, au terme d'une réunion de concertation tenue à Dakar avec les représentants des syndicats.

Selon M. Dianté, cette rencontre visait à examiner l'état d'exécution du protocole d'accord conclu entre l'Etat et les syndicats, tout en identifiant les points nécessitant encore des discussions techniques avant la conclusion définitive du processus de négociation.

"Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le reclassement des greffiers ayant déjà suivi la formation ne souffre d'aucun retard", a-t-il fait savoir.

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Le ministre de la Fonction publique a également réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les concertations, afin d'aboutir rapidement à un accord définitif, assurant que "les intérêts des travailleurs seront préservés" dans le cadre du dialogue engagé entre les différentes parties.

Le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) El Hadji Ayé Boun Malick Diop, a salué, de son côté, l'initiative du nouveau ministre de la Fonction publique ainsi que la méthode de concertation adoptée durant les échanges.

"La discussion n'est pas encore totalement bouclée, mais il y a de bonnes perspectives pour parvenir à un accord permettant au gouvernement de procéder au reclassement du personnel concerné", a-t-il indiqué.

Les discussions ont principalement porté sur le reclassement des greffiers appelés à changer de hiérarchie, leur intégration dans le corps des administrateurs de greffe, ainsi que sur la situation du personnel devant intégrer le nouveau corps des assistants des greffes, créé dans le cadre de la réforme du statut des fonctionnaires de la justice.

La rencontre a réuni les représentants du SYTJUST, de l'Union nationale des travailleurs de la justice, des responsables du ministère de la Justice ainsi que du Haut Conseil du dialogue social.