Sénégal: Vers la transmission d'une proposition de loi constitutionnelle au président de la République 'pour avis'

12 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Assemblée nationale va transmettre au président de la République une proposition de loi portant révision de la Constitution, dans le but de recueillir son "avis" à ce sujet, a annoncé le bureau de l'institution parlementaire, vendredi.

"Le bureau [de l'Assemblée nationale] informe avoir reçu, examiné et déclaré recevable une proposition de loi portant révision de la Constitution. Cette proposition, portée par un groupe de députés, intègre toutes les observations issues de la décision du Conseil constitutionnel numéro 4/C/26 du 25 mai 2026", déclare la même source dans un communiqué parvenu à l'APS.

"Conformément aux dispositions de l'article 69, alinéa 4, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ladite proposition sera transmise au président de la République pour avis", annonce-t-elle.

Le même bureau a rendu publiques, par ailleurs, les démissions des députés Ismaïla Diallo et Cheikh Thioro Mbacké des postes respectifs de premier et de troisième vice-président de l'institution parlementaire.

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Ces deux membres du groupe Pastef (majorité) conservent leur siège au sein de la chambre.

"Le bureau a pris acte [de leur démission] et a salué leur disponibilité et leur engagement au service de l'institution parlementaire. Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il sera procédé à leur remplacement", ajoute la même source.

Elle annonce qu'un calendrier de travail des affaires en instance a été adopté au cours d'une réunion du bureau, qui a eu lieu ce vendredi.

Lire l'article original sur APS.

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