Afrique de l'Ouest: Bassirou Diomaye Faye et Adama Barrow saluent le succès du Conseil présidentiel sénégalo-gambien

Dakar — Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et son homologue de la Gambie, Adama Barrow, ont salué le succès de la quatrième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien clôturé vendredi à Dakar, réaffirmant en même temps leur détermination à renforcer le partenariat stratégique liant les deux pays.

"Les deux chefs d'État se sont félicités du succès de la quatrième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien et ont réaffirmé leur détermination à oeuvrer ensemble au renforcement continu du partenariat stratégique entre le Sénégal et la Gambie, dans l'intérêt de leurs peuples et de l'intégration africaine", a indiqué le ministère sénégalais de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.

Le chef de l'Etat gambien, en visite de travail au Sénégal, a pris part avec son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye au Conseil présidentiel sénégalo-gambien. Cette rencontre de haut niveau a été précédée de la tenue les 9 et 10 juin d'une réunion ministérielle consacrée à l'évaluation de l'état de mise en oeuvre des décisions issues des précédentes sessions et d'identifier de nouvelles priorités de coopération.

À l'issue de leurs travaux, les deux présidents ont adopté les recommandations formulées par les experts et les ministres et ont instruit les structures compétentes des deux pays de prendre toutes les mesures nécessaires à leur mise en oeuvre diligente, a indiqué le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur sans évoquer en détails les mesures concernées.

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Dans un communiqué rendu public vendredi, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, souligne que les présidents Faye et Barrow se sont félicités de "l'excellence des relations entre le Sénégal et la Gambie, fondées sur la fraternité, la confiance mutuelle, la solidarité et une vision commune de l'intégration régionale".

Ils ont salué les progrès enregistrés dans plusieurs domaines stratégiques, notamment les infrastructures, l'énergie, les transports, la sécurité, la gestion des frontières, la pêche, l'agriculture, l'éducation, la santé, le tourisme et la coopération. judiciaire, rapporte le communiqué.

Il signale que les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à accélérer la mise en oeuvre des projets structurants destinés à renforcer la connectivité entre les deux pays, à faciliter la libre circulation des personnes et des biens et à promouvoir l'intégration économique au bénéfice des populations.

"Dans le domaine de la sécurité, les deux chefs d'Etat ont souligné l'importance de poursuivre et d'intensifier la coopération entre les forces de défense et de sécurité des deux pays afin de faire face efficacement aux défis transfrontaliers, notamment la criminalité organisée, le trafic illicite, l'extrémisme violent et les menaces pesant sur la stabilité de la sous-région", fait savoir la diplomatie sénégalaise.

Elle assure que les deux chefs d'État ont également examiné les questions régionales et internationales d'intérêt commun, tout en réaffirmant leur attachement aux idéaux de paix, de stabilité, de démocratie, de bon voisinage et de solidarité au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine et des Nations Unies.

"Le président de la République de Gambie a exprimé sa profonde gratitude au président de la République du Sénégal, au gouvernement et au peuple sénégalais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité fraternelle qui lui ont été réservés, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait", lit-on dans le communiqué.