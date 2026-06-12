Sénégal: Linguère - Un commerçant agressé lors d'une attaque armée, 150 000 francs CFA emportés

Linguère — Un commerçant a été violemment agressé dans la nuit de jeudi à vendredi par un groupe d'individus armés ayant fait irruption à son domicile abritant une boutique à Barkédji, dans le département de Linguère (nord), avant d'emporter dans leur fuite un butin de 150 000 francs CFA, a appris l'APS de sources concordantes.

Selon le témoignage de la victime, Badou Guèye, les faits se sont produits vers 3 heures du matin, lorsque des individus encagoulés et armés de pistolets ont pénétré dans sa concession. Les assaillants auraient d'abord maîtrisé l'une de ses épouses, avant de s'introduire dans la boutique où se trouvait le commerçant.

"Ils m'ont violemment battu et exigé que je leur remette l'argent, menaçant de me tuer en cas de refus", a fait savoir M. Guèye.

Pendant l'attaque, son épouse a été ligotée, tandis qu'un de ses fils, alerté par les bruits, s'est enfermé dans sa chambre pour contacter la gendarmerie.

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Informés de la situation, les gendarmes se sont rendus sur les lieux et ont échangé des tirs avec les assaillants, qui ont finalement pris la fuite, selon la même source.

D'après la victime, le groupe était composé d'une vingtaine d'individus armés de pistolets et de coupe-coupe.

Les malfaiteurs, en prenant la fuite, ont emporté 150 000 francs CFA, de l'argent qui était conservé dans la boutique.

La gendarmerie a indiqué que les assaillants, non encore identifiés, auraient auparavant dérobé un véhicule à Linguère appartenant à un particulier avant de commettre leur forfait.

Blessé lors de l'agression, Badou Guèye a été évacué par les sapeurs-pompiers à l'hôpital Magatte Lo de Linguère, où les gendarmes l'ont auditionné pour les besoins de l'enquête ouverte afin d'identifier et de retrouver les auteurs de l'attaque.

Située à une trentaine de kilomètres de Linguère, la ville de Barkédji se trouve plongée dans une vive inquiétude depuis la survenue de cette agression.