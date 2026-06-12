Afrique: Coup de semonce, les Assemblées annuelles 2026 d'Afreximbank en Égypte annulées sur avis des autorités sanitaires

12 Juin 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Pierre RENÉ

Les Assemblées annuelles 2026 de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), qui devaient se tenir du 21 au 24 juin à El Alamein, en Égypte, n'auront finalement pas lieu. Un rétropédalage contrarié sur fond de crainte de propagation d'Ebola. Coulisses d'une opération de coup de semonce de dernière minute.

Selon plusieurs sources concordantes contactées par Confidentiel Afrique, les autorités égyptiennes ont décidé d'annuler l'ensemble des grands événements continentaux prévus dans la station balnéaire d'El Alamein. Un rétropédalage à haute voltige, fruit de plusieurs rounds de discussions entre la présidence du Caire, le ministère égyptien des Finances et les autorités sanitaires compétentes.

Selon des informations autorisées parvenues en exclusivité par Confidentiel Afrique, la décision finale a été prise par le président Al- Sissi, sur proposition de son ministre de la Santé.

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Les services de renseignements égyptiens ont été mis à contribution dans les derniers cadrages et issue de cette assemblée de Afreximbank prévue à El- Alamein. Coup dur pour le président d'Afreximbank, le Camerounais Georges Elombi qui a succédé à Benedict Oramah après deux mandats de cinq ans (2015- 2025). Un baptême du feu bizuté alors que l'institution était dans les grands préparatifs.

Cette décision serait motivée par les préoccupations sanitaires liées à l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement dans certaines régions du continent africain.

Cette annulation intervient alors que les Assemblées annuelles d'Afreximbank devaient réunir des chefs d'État, des ministres, des dirigeants d'institutions financières, des investisseurs ainsi que de nombreux acteurs du secteur privé africain autour des enjeux du commerce et du financement du développement du continent.

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