Afrique: Lomé au coeur d'un dialogue artistique entre le pays, l'Asie et l'Europe

La capitale togolaise s'impose une fois de plus comme une destination culturelle de premier plan en accueillant la première édition du Toyota Tsusho CFAO African Art Award (AAA). Lancée officiellement au Palais de Lomé, cette initiative panafricaine portée par Toyota Tsusho Corporation et CFAO ambitionne de révéler les talents émergents de l'art contemporain africain et de les propulser sur la scène internationale.

Ouverte au public depuis le 11 juin, l'exposition inaugurale rassemble les oeuvres de cinq artistes africains sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux ayant mobilisé 35 experts, curateurs, journalistes et mécènes. Après son escale togolaise, l'exposition poursuivra son voyage à Tokyo, au Japon, puis à Paris, en France, offrant ainsi une visibilité mondiale aux créateurs du continent.

L'art africain comme moteur de rayonnement international

Pour Richard Bielle, président-directeur général du groupe CFAO, ce prix dépasse largement le cadre artistique. Il constitue un levier de valorisation des transformations culturelles, intellectuelles et créatives que connaît aujourd'hui l'Afrique.

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Selon lui, les artistes africains participent activement à la construction de nouveaux récits sur le continent, capables de porter ses réalités, ses aspirations et ses mutations auprès d'un public mondial.

Le Palais de Lomé, vitrine de la créativité contemporaine

Partenaire institutionnel de cette première édition, le Palais de Lomé accueille l'exposition jusqu'au 31 août 2026. Le site offre aux visiteurs, notamment aux élèves et aux étudiants, une immersion dans l'univers de créateurs venus de différentes régions d'Afrique.

La directrice fondatrice du Palais de Lomé, Sonia Lawson, a salué une initiative qui témoigne de la vitalité de la création contemporaine africaine. Pour elle, le choix de Lomé comme point de départ de cette aventure artistique confirme le rôle grandissant des institutions culturelles africaines dans les grands échanges internationaux.

Elle estime également que cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives de coopération culturelle entre le Togo, le Japon et la France, illustrées par une formule symbolique : « Du Palais de Lomé au Palais de Tokyo ».

Cinq artistes récompensés pour raconter l'Afrique d'aujourd'hui

Le Grand Prix de cette première édition a été décerné à l'artiste zimbabwéen Moffat Takadiwa. À travers des oeuvres conçues à partir de matériaux recyclés, il interroge les enjeux liés à la consommation, à l'environnement et à la mondialisation.

Les Prix d'Excellence ont distingué la photographe congolaise Gosette Lubondo et l'artiste sud-africain Unathi Mkonto. Présente à Lomé, Gosette Lubondo a souligné l'importance d'une telle plateforme pour permettre aux artistes africains de faire voyager leurs oeuvres au-delà de leurs frontières et de créer de nouveaux espaces de dialogue avec le public.

Les Prix des Sponsors ont été attribués à la peintre botswanaise Katlego C. L. Twala et à l'artiste éthiopienne Tizta Berhanu, dont les créations explorent les questions d'identité, de mémoire collective et de relations humaines.

Lomé, nouveau carrefour culturel africain

Au-delà de la reconnaissance artistique, le Toyota Tsusho CFAO African Art Award se présente comme un véritable outil de diplomatie culturelle. En favorisant les échanges entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, l'initiative contribue à renforcer la présence de l'art africain dans les grands circuits internationaux.

Avec l'accueil de cette première édition, Lomé confirme son statut de plateforme culturelle montante sur le continent. La capitale togolaise s'affirme ainsi comme un espace privilégié de dialogue, de création et de promotion de la richesse artistique africaine auprès du monde entier.