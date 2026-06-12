Togo: Tchamba et Aného accueillent les Supers régionales

Le concours Miss Togo est officiellement reparti pour une nouvelle aventure. Le Comité National Miss Togo a procédé, ce vendredi à Lomé, au lancement officiel de la 31e édition du prestigieux concours de beauté, ouvrant ainsi la période des candidatures pour l'élection de celle qui portera la couronne de Miss Togo 2027.

Face à la presse nationale et internationale, le président du Comité National Miss Togo, Gaspard Baka, a donné le ton de cette nouvelle édition en invitant les jeunes Togolaises remplissant les critères requis à saisir cette opportunité de valorisation et d'épanouissement personnel.

« Après la ferveur de la 30e édition, nous voulons remettre le compteur à zéro à partir de ce lancement. Cet exercice permettra aux futures candidates éligibles de pouvoir s'inscrire. Nous voulons également témoigner notre reconnaissance au Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, qui a contribué à assainir l'environnement et à renforcer notre résilience dans l'organisation de ce projet culturel », a déclaré M. Baka.

Un bilan encourageant pour Miss Togo 2026

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La cérémonie a également été l'occasion pour Angèle Prudence Eyou, Miss Togo 2026, de dresser le bilan à mi-parcours de son mandat placé sous le thème de l'« autonomisation des jeunes en difficulté ».

La reine de beauté a souligné plusieurs réalisations concrètes menées au profit des populations vulnérables. Parmi celles-ci figurent la remise d'équipements professionnels à de jeunes artisans, l'accès à l'eau et à l'électricité dans un village de la préfecture du Vo grâce au soutien de GTA Assurances, l'installation de points d'eau potable dans certaines localités, ainsi que la distribution de matériels didactiques aux enseignants et de fournitures scolaires aux élèves démunis.

« Mon mandat se déroule parfaitement. Notre projet social a franchi d'importantes étapes et continue d'impacter positivement les communautés bénéficiaires », a-t-elle affirmé.

Angèle Prudence Eyou a également évoqué son séjour en France à l'invitation de l'association PASSAI, dirigée par une ancienne Miss Togo, ainsi que sa prochaine participation aux Jeux du Commonwealth à Glasgow, en Écosse, où elle entend promouvoir l'image du Togo et développer de nouveaux partenariats.

Des dates clés dans l'agenda 2026 du Comité Miss Togo

Pour cette 31e édition, le Comité National Miss Togo annonce plusieurs innovations et un programme bien défini :

12 juin 2026 : lancement officiel de l'édition 2027 et ouverture des candidatures ;

07 août 2026 : clôture des candidatures ;

15 août 2026 : Super régionale Savanes-Kara-Centrale à Tchamba ;

29 août 2026 : Super régionale Maritime-Grand Lomé à Aného ;

12 décembre 2026 : grande finale de Miss Togo 2027 au Palais des Congrès de Lomé.

Une plateforme de promotion des valeurs togolaises

Au-delà de la beauté physique, le concours Miss Togo se veut une plateforme de promotion de l'intelligence, du leadership féminin et de l'engagement social. À travers cette nouvelle édition, le Comité National entend une fois encore révéler des jeunes femmes capables d'incarner les valeurs de solidarité, de responsabilité et d'excellence qui font la fierté du Togo.

Les inscriptions sont désormais ouvertes et l'aventure vers le sacre de Miss Togo 2027 est officiellement lancée. Une nouvelle ambassadrice de la beauté et des causes sociales togolaises émergera au terme d'un processus qui promet, comme chaque année, passion et émotions.