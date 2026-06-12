Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat féminin - Fin'Elle signe un partenariat pour l'accompagnement des femmes entrepreneures

La Directrice générale de l'institution de mésofinance Fin'Elle, Mme Yénita Bamba, a réaffirmé sa volonté de renforcer l'inclusion financière des femmes et des entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Elle s'exprimait à l'occasion de la signature d'une convention de partenariat entre sa structure et NSIA Assurances, le vendredi 12 juin 2026 à Abidjan-Cocody.

Cette alliance stratégique marque une nouvelle étape dans la mission de Fin'Elle, qui entend désormais associer financement et protection au bénéfice de ses clients.

Devant les représentants des deux structures ainsi que plusieurs invités, Mme Yénita Bamba a souligné l'importance de cette collaboration qui, selon elle, va bien au-delà d'un simple accord commercial.

« Cette convention symbolise la rencontre de deux institutions qui partagent une vision commune : accompagner durablement les populations dans la réalisation de leurs projets et contribuer à leur sécurité financière », a-t-elle déclaré.

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Depuis sa création, Fin'Elle s'est donné pour mission de favoriser l'accès au financement et de promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Aujourd'hui, l'institution revendique plus de 35 000 clients, dont une grande majorité de femmes entrepreneures, commerçantes et cheffes de famille qui participent activement au développement économique du pays.

Pour la Directrice générale, les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs nécessitent désormais une approche plus globale.

« L'inclusion financière ne peut plus se limiter au crédit ou à l'épargne. Elle doit intégrer des mécanismes de protection capables de sécuriser les acquis et de renforcer la résilience des clients », a-t-elle expliqué.

C'est dans cette logique que s'inscrit le partenariat conclu avec NSIA Assurances. Grâce à cette collaboration, les femmes entrepreneures pourront accéder plus facilement à des solutions d'assurance adaptées à leurs réalités et à leurs besoins spécifiques. L'objectif est de leur offrir un accompagnement complet, combinant accès au financement et couverture contre les risques susceptibles de fragiliser leurs activités.

Mme Yénita Bamba a également salué l'engagement de son partenaire, qu'elle considère comme un acteur majeur du secteur de l'assurance en Afrique. Elle s'est dite convaincue que cette alliance produira des résultats significatifs au profit des populations accompagnées par les deux institutions.

Pour sa part, le Directeur général de NSIA Assurances, M. Dochamou Magloire, a exprimé sa satisfaction quant à la concrétisation de ce partenariat. Il a assuré que son entreprise mettra tout en oeuvre pour faire de cette collaboration un succès durable, capable de soutenir le développement des activités économiques grâce à des solutions d'assurance adaptées aux besoins des bénéficiaires.

À travers cette convention, Fin'Elle et NSIA Assurances entendent contribuer à la construction d'un écosystème financier plus inclusif, dans lequel les femmes entrepreneures disposent non seulement des ressources nécessaires pour développer leurs activités, mais également des outils de protection indispensables à leur pérennité et à leur résilience face aux aléas économiques.