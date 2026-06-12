Cote d'Ivoire: Transport et logistique - Amadou Koné séduit les investisseurs européens avec la vision ivoirienne à l'horizon 2030

À l'invitation de la Chambre de Commerce Européenne en Côte d'Ivoire (EUROCHAM), le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a présenté, le vendredi 12 juin 2026, les avancées majeures enregistrées dans le secteur des transports ainsi que les perspectives d'investissement offertes par la Côte d'Ivoire.

Cette rencontre de haut niveau s'est tenue au Palais WIA, à Cocody, dans le cadre d'un déjeuner-débat réunissant des responsables diplomatiques et économiques européens.

Présidée par le Dr Christian Delmotte, président d'EUROCHAM, la rencontre a enregistré la participation des ambassadeurs de l'Union européenne et d'Allemagne, ainsi qu'une vingtaine de dirigeants de grandes entreprises et d'investisseurs européens opérant en Côte d'Ivoire. Elle a constitué un cadre privilégié d'échanges sur les performances de l'économie ivoirienne et les réformes engagées par le gouvernement dans les domaines des transports, de la logistique et des infrastructures.

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Au cours des discussions, les représentants du secteur privé européen ont salué les progrès réalisés ces dernières années par la Côte d'Ivoire. Ils ont notamment mis en avant la modernisation des infrastructures de transport, l'amélioration de la mobilité urbaine, le renforcement de la compétitivité logistique et les efforts consentis pour accroître l'attractivité économique du pays.

Face à cet auditoire composé de décideurs économiques, Amadou Koné a exposé la vision gouvernementale pour la période 2026-2030. Celle-ci repose sur la mise en place d'un système de transport intégré, multimodal, durable et performant, capable d'accompagner les ambitions de croissance de la Côte d'Ivoire et de répondre aux besoins d'une économie en pleine expansion.

Le ministre a également mis en lumière les nombreuses opportunités d'investissement ouvertes aux partenaires privés. Les secteurs du transport public de masse, du transport lagunaire, de la logistique, des infrastructures portuaires, de la mobilité durable ainsi que des partenariats public-privé figurent parmi les domaines stratégiques identifiés pour accélérer la transformation du pays.

Les échanges, qualifiés de francs et constructifs, ont permis aux opérateurs économiques européens de faire part de leurs préoccupations et attentes. En réponse, Amadou Koné a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre les réformes visant à améliorer davantage le climat des affaires, tout en renforçant l'implication du secteur privé dans le financement des projets structurants.

Au-delà des discussions techniques, cette rencontre traduit l'intérêt croissant des investisseurs européens pour la destination Côte d'Ivoire. Elle illustre également la volonté partagée des autorités ivoiriennes et de leurs partenaires européens de consolider une coopération économique porteuse de croissance, d'innovation et de développement durable.