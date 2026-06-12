Cote d'Ivoire: Coopération économique Côte d'Ivoire/Türkiye - La CCI-CI accueille une délégation du Conseil d'affaires

La coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Türkiye poursuit sa dynamique. Le 1er Vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (CCI-CI), Coulibaly Zoumana, représentant le président Touré Faman, a reçu le jeudi 11 juin 2026, à la salle rouge de l'institution au Plateau, une importante délégation du Conseil d'affaires DEIK Türkiye-Côte d'Ivoire.

Cette mission économique s'inscrit dans une volonté commune de renforcer les relations commerciales entre les deux pays et d'explorer de nouvelles opportunités de partenariats d'affaires, d'investissements et d'échanges économiques entre les entreprises ivoiriennes et turques. À l'ouverture de la rencontre, Coulibaly Zoumana a salué le choix porté sur la Côte d'Ivoire par les investisseurs turcs dans le cadre de leur stratégie d'expansion sur le continent africain. Il a réaffirmé l'engagement de la CCI-CI à oeuvrer pour une coopération économique plus étroite entre les opérateurs économiques des deux pays.

Le 1er Vice-président a également rappelé sa récente mission économique effectuée à Konya, en Türkiye, du 15 au 17 avril 2026, une visite qui a permis de consolider les premiers échanges avec les acteurs économiques turcs et d'ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration. Prenant la parole, le président du Conseil d'affaires DEIK Türkiye-Côte d'Ivoire et chef de délégation, Vedat Ergunbas, a exprimé sa gratitude à la Chambre consulaire ivoirienne pour l'accueil réservé à son équipe. Il a surtout insisté sur la nécessité de formaliser cette coopération à travers la signature prochaine d'une convention de partenariat entre le DEIK et la CCI-CI.

Selon lui, cet accord constituerait un cadre structurant pour faciliter les échanges commerciaux bilatéraux, encourager les investissements croisés et multiplier les opportunités d'affaires entre entreprises ivoiriennes et turques. La rencontre s'est achevée par des échanges B2B entre les opérateurs économiques des deux parties, ouvrant la voie à de futurs partenariats commerciaux et industriels entre la Côte d'Ivoire et la Türkiye.

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