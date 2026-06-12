Cote d'Ivoire: Cinquantenaire de l'Esca - Une clôture sous le signe de l'ambition et du renouveau

Après deux jours de célébrations marquant ses cinquante ans d'existence, l'École Supérieure de Commerce d'Abidjan (Esca) a officiellement refermé les festivités de son cinquantenaire par une déclaration solennelle tournée vers l'avenir.

Un héritage célébré

C'est la présidente du comité scientifique, Valérie Coulibaly, qui a prononcé le discours de clôture. Dans son allocution, elle a exprimé la reconnaissance des signataires envers « l'héritage exceptionnel de l'Esca », une institution qui, depuis sa création en 1975, a formé plus de quarante-cinq générations de cadres dirigeants et d'entrepreneurs.

Ces diplômés, aujourd'hui présents dans de nombreux secteurs, ont contribué au développement de la Côte d'Ivoire, mais aussi du continent africain et au-delà.

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Une vision claire pour l'avenir

À l'occasion de ce cinquantenaire, les participants ont réaffirmé leur ambition commune : faire de l'Esca une business school africaine de référence, reconnue à l'international et fortement connectée au monde de l'entreprise.

Cette vision repose sur une ouverture accrue vers le secteur privé et une volonté d'adaptation aux exigences globales de la formation en management.

Six engagements stratégiques

Pour atteindre cet objectif, six engagements majeurs ont été annoncés. Il s'agit notamment de restaurer le statut de l'Esca en tant qu'école à part entière, de mettre en place une gouvernance partenariale inclusive, former les dirigeants selon les standards internationaux, encourager et développer l'esprit entrepreneurial, renforcer la recherche académique et l'innovation et consolider les liens de solidarité entre les différentes générations d'anciens.

Ces axes stratégiques traduisent une volonté de modernisation et de compétitivité dans un environnement académique de plus en plus exigeant.

Cap sur 2075

À long terme, l'Esca Business School affiche une ambition forte : devenir, à l'horizon 2075, une institution d'excellence. Elle entend se positionner comme un véritable incubateur de talents et un moteur de transformation économique et sociale en Afrique.

La clôture de ce cinquantenaire marque ainsi non seulement la célébration d'un parcours historique, mais aussi le point de départ d'une nouvelle ère pour l'institution.