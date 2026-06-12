interview

Face aux exigences croissantes des consommateurs et à la nécessité de respecter des normes de plus en plus rigoureuses, la sécurité alimentaire est devenue un enjeu stratégique pour les entreprises africaines. Entre défis de conformité, compétitivité et accès aux marchés internationaux, les organisations doivent désormais placer la qualité au coeur de leur développement.

Dans un entretien accordé à Fraternité Matin le 2 juin 2026 à Cocody, Dr Jean Aka Tanoh, expert international en sécurité alimentaire, en qualité et en développement des entreprises, partage son analyse du secteur, son regard sur les défis actuels et sa vision d'une Afrique plus performante et davantage alignée sur les meilleures pratiques internationales.

Pourquoi avez-vous décidé de créer Tankan Groupe ?

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Au fil de mon parcours professionnel, j'ai constaté que de nombreuses entreprises africaines rencontrent encore des difficultés en matière d'organisation, de gestion de la qualité, de développement des compétences et de sécurité alimentaire. Face à cette réalité, j'ai souhaité mettre mon expertise internationale au service des acteurs économiques du continent afin de les accompagner dans leur structuration, leur professionnalisation et leur quête de performance durable.

C'est dans cette dynamique qu'est née cette structure. Notre mission est d'aider les entreprises, les industries agroalimentaires, les établissements de restauration et les porteurs de projets à renforcer leur compétitivité grâce à des solutions adaptées à leurs besoins. Nous intervenons notamment dans le déploiement des systèmes Haccp, Gmp et Iso 22000, la réalisation d'audits, le renforcement des capacités, le conseil en management ainsi que le développement et l'expansion des enseignes de restauration.

Quelle vision portez-vous aujourd'hui pour Tankan Groupe ?

Notre ambition est de faire de notre structure une référence africaine incontournable dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la qualité, de la formation professionnelle et de l'accompagnement stratégique des entreprises. Nous souhaitons contribuer à l'émergence d'organisations plus performantes, plus compétitives et davantage alignées sur les meilleures pratiques internationales. À travers nos activités de conseil, d'audit, de formation et d'assistance technique, nous entendons jouer un rôle majeur dans le développement durable du tissu économique africain.

Quels sont vos objectifs à moyen et à long terme ?

À moyen terme, nous ambitionnons de renforcer notre présence dans plusieurs pays africains et d'élargir notre offre de services afin de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de qualité, de sécurité alimentaire et de performance organisationnelle. À long terme, notre objectif est de créer un centre d'excellence reconnu à l'échelle continentale, capable de former des professionnels de haut niveau, d'accompagner les organisations vers les certifications internationales et de promouvoir une véritable culture de l'excellence au sein des entreprises africaines.

Comment ce groupe accompagne-t-il les entreprises dans l'amélioration de leurs performances et de leur conformité ?

Tankan Groupe accompagne les entreprises à travers des missions de conseil, d'audit, de formation et d'assistance technique adaptées à leurs réalités et à leurs objectifs. Nous intervenons dans la mise en place et l'amélioration des systèmes Haccp, Gmp et Iso 22000, la réalisation de diagnostics organisationnels, l'évaluation des risques, le renforcement des compétences des équipes ainsi que l'optimisation des processus opérationnels.

Notre approche consiste à identifier les axes d'amélioration, à proposer des solutions concrètes et à accompagner leur mise en oeuvre afin de permettre aux entreprises d'améliorer leur efficacité, de renforcer leur conformité réglementaire et d'accroître leur compétitivité sur leurs marchés.

La sécurité alimentaire est-elle devenue, selon vous, un enjeu majeur en Afrique ?

Oui, la sécurité alimentaire est aujourd'hui un enjeu stratégique majeur pour l'Afrique. La croissance démographique, l'urbanisation rapide, le développement de l'industrie agroalimentaire et l'intensification des échanges commerciaux imposent aux entreprises de garantir des produits sûrs et conformes aux exigences réglementaires.

Par ailleurs, les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux questions d'hygiène, de qualité et de traçabilité. Dans le même temps, l'accès à certains marchés exige le respect de normes strictes. Une défaillance en matière de sécurité alimentaire peut avoir des conséquences sanitaires, économiques et réputationnelles importantes. Les entreprises africaines n'ont donc plus d'autre choix que d'intégrer ces exigences dans leur stratégie de développement.

Quels sont les principaux défis rencontrés par les entreprises africaines en matière de qualité et de conformité ?

Les défis sont nombreux. Ils concernent notamment le manque de compétences techniques spécialisées, l'insuffisance de programmes de formation continue, les contraintes financières qui limitent certains investissements, ainsi que les difficultés liées aux infrastructures et aux équipements.

À cela s'ajoutent une connaissance parfois insuffisante des exigences réglementaires et une maîtrise encore limitée des référentiels internationaux. Beaucoup d'entreprises disposent d'un réel potentiel de croissance, mais peinent encore à mettre en place des systèmes structurés leur permettant d'assurer une maîtrise efficace des risques et une amélioration continue de leurs activités.

Pensez-vous que les entreprises africaines accordent suffisamment d'importance aux normes de sécurité alimentaire ?

La prise de conscience a considérablement progressé ces dernières années. De plus en plus de dirigeants comprennent que la sécurité alimentaire, la qualité et la conformité représentent bien plus qu'une obligation réglementaire. Elles constituent de véritables leviers de confiance, de différenciation et de croissance. Toutefois, malgré cette évolution encourageante, de nombreuses entreprises ont encore des efforts à fournir pour intégrer pleinement ces exigences dans leur fonctionnement quotidien. L'enjeu consiste désormais à transformer cette prise de conscience en actions concrètes et durables.

Quels risques encourt une entreprise qui néglige les questions de qualité et de sécurité alimentaire ?

Les conséquences peuvent être particulièrement lourdes. Une défaillance dans ce domaine peut entraîner une perte de confiance de la clientèle, une détérioration de l'image de marque et une baisse significative des performances commerciales. Sur le plan réglementaire, l'entreprise peut être confrontée à des sanctions, à des amendes, à des restrictions d'activité ou, dans certains cas, à la fermeture temporaire de ses installations. À cela s'ajoutent les coûts liés aux rappels de produits, aux réclamations des consommateurs et à la mise en oeuvre d'actions correctives. Ces situations peuvent compromettre durablement la pérennité et la compétitivité de l'organisation.

La qualité peut-elle réellement améliorer la rentabilité et la compétitivité des entreprises ?

Absolument. La qualité doit être considérée comme un investissement stratégique plutôt que comme une charge supplémentaire. Lorsqu'une entreprise met en place un système efficace de management de la qualité, elle réduit les pertes, limite les erreurs, diminue les réclamations et optimise l'utilisation de ses ressources. Elle améliore également sa productivité, la satisfaction de sa clientèle et la fidélisation de ses partenaires. En réduisant les coûts liés à la non-qualité, elle améliore naturellement sa rentabilité tout en renforçant sa position concurrentielle sur le marché.

En quoi les normes Haccp, Gmp et Iso 22000 sont-elles importantes pour les entreprises modernes ?

Ces référentiels constituent des outils essentiels pour garantir la maîtrise des risques et assurer la sécurité des produits tout au long de la chaîne de production. Le système Haccp permet d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les dangers susceptibles d'affecter la sécurité des aliments. Les Bonnes pratiques de fabrication (Gmp) établissent les conditions nécessaires à une production maîtrisée et conforme.

Quant à la norme Iso 22000, elle fournit un cadre international permettant de mettre en place un système de management de la sécurité alimentaire efficace et structuré. Ensemble, ces outils contribuent à renforcer la confiance des consommateurs, à améliorer l'organisation interne, à réduire les non-conformités et à faciliter l'accès aux marchés nationaux et internationaux.

Votre entreprise est enregistrée auprès du Chartered Institute of Environmental Health (CIEH UK). Qu'est-ce que cela représente pour vous ?

L'enregistrement de notre structure auprès du Chartered Institute of Environmental Health (CIEH UK) représente une reconnaissance professionnelle internationale de notre engagement en faveur de la qualité, de la sécurité alimentaire et du respect des meilleures pratiques. Pour nous, cette reconnaissance constitue un gage de crédibilité auprès de nos clients, de nos partenaires et de l'ensemble de nos parties prenantes.

Elle renforce leur confiance dans notre expertise et dans notre capacité à les accompagner efficacement dans leurs démarches d'amélioration continue et de conformité aux exigences internationales. Cet enregistrement nous encourage également à maintenir un haut niveau d'exigence professionnelle, à actualiser régulièrement nos compétences et à promouvoir davantage une culture de la qualité et de l'excellence au sein des entreprises africaines.

Pourquoi viser des standards internationaux ?

Aujourd'hui, les entreprises évoluent dans un environnement de plus en plus compétitif et interconnecté. L'adoption de standards internationaux permet de renforcer leur crédibilité, de rassurer les partenaires économiques et de faciliter l'accès à de nouveaux marchés. Ces référentiels favorisent également une meilleure organisation interne, une maîtrise accrue des risques et une amélioration continue des performances. Ils constituent ainsi un levier stratégique de croissance durable, d'innovation et de compétitivité.

Quel message souhaitez-vous adresser aux entrepreneurs et dirigeants africains ?

J'aimerais rappeler aux entrepreneurs et aux dirigeants africains que la qualité, la sécurité alimentaire et le développement des compétences ne doivent plus être perçus comme des contraintes, mais comme des investissements stratégiques. Dans un environnement économique de plus en plus exigeant, les entreprises qui misent sur l'excellence opérationnelle, la maîtrise des risques et l'adoption de référentiels reconnus se donnent les moyens de gagner durablement la confiance des consommateurs et de conquérir de nouveaux marchés.

L'Afrique regorge d'opportunités. Pour les saisir pleinement, nous devons faire de la rigueur, de l'innovation, de la conformité et de l'amélioration continue les piliers de notre développement économique. Les organisations qui s'engageront dans cette dynamique seront les mieux préparées à assurer une croissance durable et à rayonner bien au-delà de leurs frontières.

Entretien réalisé par