Cote d'Ivoire: Nouveau single 'On reprend' - Roseline Layo de retour avec des vibrations kroumen

Quelques mois après la sortie de son EP à succès "Élus de Dieu 2", l'artiste ivoirienne, Roseline Layo, revient avec un nouveau titre intitulé "On reprend", disponible depuis le 29 mai, sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming.

Porté par un rythme kroumen, expression musicale des peuples côtiers de la Côte d'Ivoire, ce single se veut un hommage à cette richesse culturelle ivoirienne.

Dans cette oeuvre musicale, Roseline Layo célèbre l'amour et la résilience. Avec son refrain accrocheur, "Laissez-nous lover, si c'est gâté, on reprend. Laissez-nous afficher nos relations amoureuses", l'artiste invite à vivre pleinement l'amour, malgré les épreuves et les incompréhensions.

En quelques jours seulement, "On reprend" totalise plus de 1 800 000 vues sur YouTube. Confirmant l'attachement du public à l'univers musical de celle qui s'est imposée comme l'une des voix sures de la musique ivoirienne contemporaine.

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Après le succès de "Élus de Dieu 2", elle poursuit son ascension avec une oeuvre festive, authentique et profondément enracinée dans les traditions culturelles ivoiriennes.

Révélée au grand public grâce à sa voix singulière et ses chansons inspirées du quotidien, Roseline Layo propose un univers musical mêlant des sonorités traditionnelles et modernes.

"On reprend" est disponible sur YouTube et toutes les plateformes digitales.