Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Les Léopards de la RDC sont arrivés à Houston

La délégation des Léopards de la RDC est arrivée jeudi 11 juin à Houston, aux États-Unis, pour participer à la Coupe du monde 2026. Il s'agit d'un retour historique pour la sélection congolaise, qui retrouve la plus prestigieuse compétition du football mondial 52 ans après sa seule participation, en 1974.

Pour cette campagne américaine, le staff technique et la Fédération congolaise de football ont opté de bonnes infrastructures afin d'offrir aux joueurs les meilleures conditions de préparation.

Selon des sources sur place, les Léopards sont hébergés à l'Omni Houston Hotel, un établissement cinq étoiles disposant d'installations adaptées à la récupération et à la préparation des athlètes. Les séances d'entraînement se déroulent quant à elles au SaberCats Stadium, une enceinte habituellement dédiée au rugby et aménagée pour répondre aux exigences de la sélection congolaise.

Par ailleurs, les mêmes sources indiquent que l'ambassade de la RDC aux États-Unis prévoit l'organisation d'un Fan Festival à Houston afin de mobiliser la diaspora congolaise autour de l'équipe nationale et de promouvoir la culture congolaise à travers diverses animations.

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Les Léopards feront leur entrée en lice le 17 juin face au Portugal, à l'occasion de leur premier match dans la compétition.