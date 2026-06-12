Congo-Kinshasa: La vente du Tramadol désormais interdite sans ordonnance médicale au Maniema

Le ministre provincial de la Santé du Maniema, Dr Alexis Tchomba, a interdit la vente du Tramadol sans prescription médicale sur toute l'étendue de la province. Cette décision vise à lutter contre l'usage abusif de ce médicament, particulièrement répandu chez les jeunes, selon les autorités sanitaires.

Réagissant jeudi 11 juin sur Radio Okapi, Dr Tchomba, a expliqué que cette mesure fait suite à la multiplication des cas de consommation détournée du Tramadol observés dans plusieurs localités du Maniema.

Selon le ministre, l'utilisation non médicale du Tramadol est devenue un phénomène répandu dans la province.

« Nous avons instruit qu'on décourage la vente du Tramadol dans les structures pharmaceutiques sans ordonnance signée par un médecin. Toute personne qui délivrera ou vendra ce produit sans prescription médicale sera sévèrement sanctionnée », a-t-il averti.

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Les autorités sanitaires entendent ainsi renforcer le contrôle de la distribution de ce médicament afin de limiter son accès en dehors du cadre thérapeutique.

Des risques pour la santé

Le Dr Alexis Tchomba rappelle que le Tramadol est un médicament destiné au traitement de certaines douleurs, mais que son usage excessif ou détourné peut entraîner des conséquences graves sur la santé.

Selon lui, ce produit peut notamment affecter le système nerveux lorsqu'il est consommé de manière abusive.

Face à cette situation, le ministre provincial de la Santé appelle également à intensifier les campagnes de sensibilisation auprès de la population, en particulier des jeunes.

« La sensibilisation continue pour la non-utilisation du Tramadol dans la ville de Kindu et dans toute la province du Maniema. Chaque produit consommé avec excès finit par avoir des conséquences sur l'organisme », a-t-il déclaré.