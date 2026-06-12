Alors que le projet de loi sur l'organisation du référendum continue de susciter des débats au sein de la classe politique congolaise, l'ancien sénateur et professeur Michel Bongongo Ikoli Ndombo appelle les membres de la Chambre haute à examiner le texte avec prudence.

Dans une lettre ouverte datée du 11 juin 2026, il invite les sénateurs à assumer pleinement leur rôle de « chambre des sages » au moment où le pays est traversé par des tensions politiques liées aux discussions autour d'un éventuel changement constitutionnel.

Pour étayer son argumentaire, Michel Bongongo revient sur l'épisode politique de 2015, lorsque le Parlement examinait un projet de loi sur le recensement de la population.

Selon lui, ce texte avait été perçu par une partie de l'opinion comme une tentative de reporter les élections prévues en 2016. Il rappelle que le Sénat avait alors modifié le projet de loi après un débat marqué par une forte mobilisation populaire.

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L'ancien sénateur estime que cette décision avait contribué à préserver la stabilité du pays dans un contexte particulièrement tendu.

« Écouter la voix du peuple »

S'adressant directement aux sénateurs, Michel Bongongo les exhorte à « s'inspirer de cet épisode lors de l'examen du projet de loi sur l'organisation du référendum adopté récemment par l'Assemblée nationale ».

Il les invite à demeurer attentifs aux préoccupations de la population et à privilégier l'intérêt général dans leur appréciation du texte.

Selon lui, le Sénat a historiquement joué un rôle de contrepoids institutionnel dans les moments de fortes tensions politiques.

Adopté par l'Assemblée nationale, le projet de loi sur l'organisation du référendum fait l'objet d'interprétations divergentes.

Ses partisans soutiennent qu'il vise à doter le pays d'un cadre légal pour l'organisation des consultations référendaires prévues par la Constitution. Une partie de l'opposition y voit en revanche une étape vers une éventuelle révision constitutionnelle.

C'est dans ce contexte que le Sénat est appelé à examiner le texte dans les prochains jours.