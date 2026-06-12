Sénégal: Sociétés d'assurance - 79,4 milliards FCFA de chiffre d'affaires réalisé au 4e trimestre 2025

Au Sénégal, le chiffre d'affaires des sociétés d'assurance s'est établi à 79,4 milliards FCFA au 4ème trimestre 2025 contre 61,4 milliards FCFA au trimestre précédent (+29,2%) et 77,4 milliards en glissement annuel (+2,6%). L'information a été donnée vendredi dans le bulletin trimestriel de la Direction générale du Secteur financier du Sénégal (DGSF) du 4e trimestre 2025 du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

Le nombre de sociétés d'assurances au Sénégal est demeuré stable sur la période 2024-2025 (27). Elles sont réparties entre 18 sociétés non-vie et 9 sociétés-vie.

« Le chiffre d'affaires (primes émises nettes d'annulation) de ces sociétés d'assurance s'est établi à 79,4 milliards FCFA au 4ème trimestre 2025 contre 61,4 milliards FCFA au trimestre précédent (+29,2%) et 77,4 milliards en glissement annuel (+2,6%) », informe le bulletin trimestriel de la Direction générale du Secteur financier du Sénégal (DGSF).

La forte variation du chiffre d'affaires entre les trimestres s'explique, selon la tutelle par le caractère saisonnier de la souscription aux polices d'assurance. En effet, ces souscriptions se font généralement en début d'année.

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Au 4ème trimestre 2025, le chiffre d'affaires des sociétés d'assurance est réalisé à 60,5% par les sociétés non-vie. Les prestations payées par les sociétés d'assurance ont augmenté de 3,5% entre le 3ème et le 4ème trimestre 2025 pour s'établir à 30,7 milliards FCFA.

« Cette hausse est essentiellement portée par l'accroissement de 20,2% des prestations payées par les sociétés vie. La baisse de 8,7% des prestations payées par les sociétés non-vie a ralenti les performances des sociétés d'assurance sur le paiement des prestations entre ces deux trimestres », indique le texte.