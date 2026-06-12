Sénégal: Assemblée nationale - La proposition de loi portant révision de la Constitution jugée recevable

Le Bureau de l'Assemblée nationale a reçu, examiné et déclaré recevable la proposition de loi portant révision de la Constitution. L'annonce a été faite à travers un communiqué publié vendredi par l'hémicycle.

« Le Bureau informe, avoir reçu, examiné et déclaré recevable une proposition de loi portant révision de la Constitution. Cette proposition, portée par un groupe de députés, intègre toutes les observations issues de la décision du Conseil constitutionnel n°4/C/26 du 25 mai 2026 », rapporte le communiqué.

Conformément aux dispositions de l'article 69, alinéa 4, du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, signale la même source, ladite proposition sera « transmise » au président de la République, pour avis.

Par ailleurs, notifie le texte, le Bureau de l'Assemblée nationale informe qu'au cours de sa réunion tenue ce vendredi 12 juin 2026, les députés Ismaïla Diallo et Cheikh Thioro Mbacké, respectivement premier et troisième vice-président de l'Assemblée nationale, ont présenté leur démission desdites fonctions, occupées depuis l'installation de la présente législature.

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« Le Bureau en a pris acte et salué leur disponibilité et leur engagement au service de l'Institution parlementaire. Conformément aux dispositions de l'article 18 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il sera procédé à leur remplacement », lit-on dans le texte.

Il convient de noter que la Conférence des présidents, réunie vendredi, a aussi adopté le calendrier de travail des affaires en instance.