Sénégal: Finances - La masse monétaire du pays grimpe de 13,3 % en 2025

La masse monétaire du Sénégal a connu une forte progression en 2025. Selon le bulletin trimestriel de la Direction générale du secteur financier (DGSF) publié vendredi, par le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, elle a augmenté de 1361,9 milliards FCFA sur un an, soit une hausse de 13,3%.

En décembre 2025, l'agrégat monétaire s'établit à 11 568,4 milliards FCFA, contre 10 760,6 milliards FCFA un an plutôt, selon les données de la Direction générale du secteur financier. Le rythme s'est accéléré en fin d'année : entre le 3e et le 4e trimestre, la masse monétaire a haussé de 807,8 milliards FCFA.

Il convient de souligner que cette augmentation est tirée par l'ensemble des composantes monétaires. Il s'agit notamment des dépôts transférables, qui regroupent les comptes à vue qui ont augmenté de 9,4%. Quant à la circulation fiduciaire, elle a progressé de 8,2%, tandis que les autres dépôts inclus dans la masse monétaire ont atteint 3%. Ce phénomène reflète une activité bancaire soutenue et une circulation accrue de liquidité dans l'économie.

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La note de la Direction générale du secteur financier informe aussi que les actifs extérieurs nets s'établissent à 2 597,2 milliards FCFA à fin décembre. Leur progression de 15,2% est principalement portée par la position extérieure nette de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), en hausse de 41,2%.

À l'inverse, les actifs extérieurs nets des banques commerciales reculent de 63,2%. Sur le front intérieur, les créances passent de 10 952 milliards FCFA à 11 454,7 milliards FCFA pendant la période sous revue.

Concernant la hausse de 4,6% la même source explique qu'elle est imputable à l'augmentation des créances nettes sur l'Administration centrale et des crédits à l'économie.