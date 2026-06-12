Sénégal: Les actifs extérieurs nets des banques établis à 2 597,2 milliards

Les actifs extérieurs nets des banques au Sénégal se sont établis à 2 597,2 milliards à fin décembre 2025. C'est ce qui ressort du bulletin trimestriel de la Direction générale du Secteur financier du Sénégal (DGSF) du 4e trimestre 2025, publié vendredi par le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan.

Au Sénégal, les actifs extérieurs nets des banques sont estimés à 2 597,2 milliards à fin décembre 2025. Selon le bulletin trimestriel de la Direction générale du Secteur financier du Sénégal (DGSF) du 4e trimestre 2025, cette croissance est imputable à la hausse de 41,2% de la position extérieure nette de la BCEAO.

« Au même moment, les actifs extérieurs nets des banques ont baissé de 63,2%. Les créances intérieures sont passées de 10 952 milliards FCFA au 3ème trimestre 2025 à 11 454,7 milliards FCFA au dernier trimestre 2025. Cette évolution est imputable à la hausse simultanée des créances nettes sur l'Administration centrale (+7,1%) et des créances sur l'économie (+3,2%) », rapporte le document.

Selon la même source, le paysage bancaire du Sénégal est composé de 33 établissements de crédit agréés dont 29 banques et 4 établissements financiers à caractère bancaire.

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« Au 4ème trimestre 2025, l'encours de crédits des banques s'est établi à 8 597,2 milliards FCFA contre 8 579,8 milliards FCFA au trimestre précédent, soit une hausse de 0,2%. Cet encours était de 8 196,2 milliards FCFA à la fin du 4ème trimestre 2024, d'où une progression de 4,9% en glissement annuel », indique le rapport.

Concernant les crédits en souffrance des banques, ils ont baissé de 8,1% entre le 3ème et le 4ème trimestre 2025. En effet, ils sont passés de 926,9 milliards FCFA à 851,9 milliards FCFA. Néanmoins, ces créances en souffrance ont augmenté de 10,0% par rapport au quatrième trimestre 2024.