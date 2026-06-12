Ile Maurice: UE-ESA - Un nouvel accord pour un marché de 450 millions de consommateurs

Le 10 juin, l'Union européenne (UE) et la région de l'Afrique orientale et australe (ESA) -qui comprend Maurice, Madagascar, les Comores et les Seychelles - ont signé à Balaclava un accord de partenariat économique (APE) présenté comme historique. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur de l'UE, Oskar Benedikt, la ministre des Services financiers, Jyoti Jeetun, et le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful.

Ce nouvel APE remplace l'accord précédent avec un cadre plus complet et plus résilient, conçu pour répondre aux défis économiques mondiaux actuels. Il couvre des domaines essentiels tels que le commerce des services, la libéralisation des investissements, le commerce numérique, les marchés publics, les droits de propriété intellectuelle et le développement durable.

Le ministre Ramful a souligné que cet accord constitue une étape majeure pour la région. Il a mis en avant son rôle dans la promotion du développement durable et de la croissance économique, tout en créant des opportunités commerciales concrètes et en renforçant les liens avec l'UE, partenaire commercial essentiel des États de l'ESA.

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L'APE devrait stimuler la croissance dans des secteurs clés tels que les services financiers et les technologies de l'information et de la communication, tout en offrant aux exportateurs de l'ESA un accès à un marché de plus de 450 millions de consommateurs européens. L'ambassadeur de l'UE, Oskar Benedikt, a réaffirmé l'engagement de l'UE à favoriser les investissements en Afrique et a souligné le potentiel de l'accord pour accueillir de nouveaux États au sein du cadre de partenariat.

Les ministres de Madagascar, des Seychelles et des Comores ont, de leur côté, insisté sur l'importance stratégique de l'APE pour l'intégration de leurs pays dans le système commercial mondial. Ils ont également mis en avant la contribution de cet accord à une croissance inclusive, à l'élargissement de l'accès aux marchés et au renforcement des bases du développement durable dans la région ESA.

La signature de cet APE moderne témoigne ainsi d'un engagement renouvelé en faveur d'une coopération économique approfondie et d'une meilleure insertion de la région de l'Afrique orientale et australe dans le commerce international.