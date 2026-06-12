Ile Maurice: Main-d'œuvre - Vers un encadrement renforcé du recrutement des travailleurs étrangers

Le Conseil des ministres a pris note des chiffres actuels concernant les travailleurs étrangers employés à Maurice dans des secteurs en pénurie. Ils sont notamment 8 975 originaires du Bangladesh, tandis que les effectifs provenant de l'Inde, du Népal et de Madagascar s'élèvent respectivement à 15 840, 14 821 et 9 995 travailleurs.

Face aux enjeux liés au recrutement illégal, le ministère du Travail et des relations industrielles révise actuellement les mécanismes en vigueur. Des discussions ont eu lieu avec les autorités bangladaises en marge de la 114e Conférence internationale du Travail à Genève, en vue de la signature d'un protocole d'accord prévoyant la mise en place d'un organisme public centralisé pour encadrer le recrutement. Un dispositif similaire existe déjà avec l'Inde dans le cadre du partenariat bilatéral de mobilité.

Par ailleurs, le Passport and Immigration Office a été sollicité pour renforcer les mesures visant à retrouver les travailleurs étrangers portés disparus.