Ile Maurice: TIYO déploie ses ailes

Le turf mauricien comptera une nouveauté à partir de la 6e journée avec l'entrée en lice de TIYO. Autorisée par la Gambling Regulatory Authority (GRA), cette nouvelle plateforme digitale entend bien se faire une place de choix au sein de la communauté hippique mauricienne.

«No betting. No prizes. Just sport, predictions and fun.» Voilà le slogan de TIYO. Selon la croyance populaire, on peut croiser un expert de la chose hippique à chaque coin de rue. Car ce n'est un secret pour personne que les courses hippiques jouissent d'une popularité sans faille parmi les Mauriciens, et ce malgré l'image négative qu'elle peut véhiculer des fois. Le Champ-de-Mars et l'amour des courses de chevaux coulent dans les veines de beaucoup de passionnés hippiques, pour qui le quotidien s'avère bien fade durant l'intersaison.

Qui ne s'est jamais mis dans la peau d'un spécialiste des courses mauriciennes, quitte à ne pas être d'accord avec les consultants reconnus? Qui n'a jamais été convaincu de la victoire d'un coursier alors que tous les indicateurs pointaient dans l'autre sens? Qui n'a jamais débarqué au Champ-de-Mars avec un ou des bankers à toute épreuve?

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D'emblée, il serait bon de préciser que tous ceux qui sont intéressés par l'aspect monétaire des courses hippiques risquent fort probablement de ne pas se retrouver dans cette nouvelle plateforme. «TIYO n'est pas un bookmaker et ne fournit aucun service de paris, de cash-in ou de cash-out. L'ambition est ailleurs : moderniser l'expérience des courses hippiques à travers la technologie, l'interaction communautaire et la digitalisation de la culture turfiste locale,» comme l'expliquent les fondateurs du projet.

Mais où est donc l'intérêt? Dans un univers qui vit au rythme des gains et des pertes financiers, TIYO propose une approche ludique aux courses hippiques avec pour ambition de regrouper les tipsters, influenceurs et passionnés de courses déjà bien connus dans le milieu. Mais en quoi TIYO se démarque-t-elle des nombreuses pages hippiques sur les réseaux sociaux?

«Les communautés hippiques existent déjà naturellement à Maurice. Notre objectif n'est pas de réinventer cette culture, mais de lui offrir une plateforme plus interactive, plus transparente et plus engageante», explique Didier Lenette, l'un des fondateurs de TIYO. Celle-ci s'adresse ainsi plus spécifiquement aux turfistes férus de pronostics, l'objectif n'étant de se remplir les poches avec ses connaissances, mais plutôt de se mesurer face à d'autres passionnés des courses et devenir le meilleur.

«Concrètement, la plateforme permet aux utilisateurs de participer à des compétitions de pronostics, suivre des classements et statistiques, comparer leurs performances, accéder à des analyses et informations hippiques, et de rejoindre des compétitions publiques ou privées. Le tout dans un environnement pensé pour recréer digitalement l'énergie des journées de courses : les rivalités, les débats, les échanges et la passion qui animent déjà les turfistes mauriciens,» explique-t-on du côté de TIYO.

Si la soif de la compétition vous anime ou si vous êtes convaincus d'avoir la meilleure intuition voire les meilleurs timings sur la place, ou même si vous n'y connaissez pas grand chose, tout le monde est le bienvenu car TIYO vous offre l'opportunité de vivre votre passion différemment. Au cas contraire, vous pourrez toujours vous référez à l'opinion des utilisateurs de la plateforme pour affiner vos choix. Dans tous les cas de figure, TIYO peut se révéler un atout pour de nombreux turfistes. Cette nouvelle plateforme d'intelligence hippique, qui prévoit encore des améliorations et des ajouts au courant de la saison, est à découvrir dès ce samedi.