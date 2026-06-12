Ethiopie: Le dialogue national au pays entre dans sa phase finale alors qu'un forum national est prévu le 15 juillet

Addis Ababa — Les efforts déployés par l'Éthiopie pour favoriser la réconciliation nationale et forger un consensus sur des questions politiques cruciales devraient franchir une étape décisive avec la tenue, le 15 juillet 2026, du principal forum de dialogue national du pays, selon la Commission éthiopienne pour le dialogue national.

Annonçant cette nouvelle lors d'une conférence de presse ce soir, le président de la Commission, le professeur Mesfin Araya, a déclaré que les préparatifs de ce forum historique avaient été menés à bien à l'issue d'un vaste processus de consultation à l'échelle nationale.

Il a souligné que cette initiative avait suscité une large participation des citoyens et des parties prenantes à travers le pays, reflétant l'engagement croissant du public dans les efforts visant à relever les défis nationaux de longue date par le dialogue plutôt que par la confrontation.

Le professeur Mesfin a insisté sur le fait que le processus de dialogue s'était jusqu'à présent déroulé de manière inclusive, indépendante et démocratique.

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Le forum principal et final, qui se tiendra pendant trois semaines consécutives à Addis-Abeba, réunira des représentants issus de divers horizons sociaux, politiques, religieux et communautaires.

Les participants devraient arriver dans la capitale une semaine avant l'ouverture officielle afin de finaliser les préparatifs et de parvenir à un consensus sur les questions de procédure.

Le commissaire a révélé que les efforts de collecte des ordres du jour et d'identification des participants avaient atteint une ampleur sans précédent.

Selon la commission, des ordres du jour de dialogue ont été recueillis auprès de 1 234 districts, représentant environ 93 % des districts administratifs de l'Éthiopie, couvrant les États régionaux et les deux administrations municipales du pays.

Le processus de consultation s'est également étendu aux membres de la diaspora éthiopienne, garantissant ainsi que les voix venues de l'étranger soient prises en compte dans le débat national.

Le forum à venir marque une étape importante dans l'initiative plus large de dialogue national en Éthiopie, lancée pour remédier à la polarisation politique profondément enracinée, aux griefs historiques et aux récits contradictoires qui façonnent le paysage politique du pays depuis des décennies.

Créée par un mandat parlementaire, la Commission éthiopienne pour le dialogue national a été chargée de faciliter un processus mené par les Éthiopiens visant à identifier un terrain d'entente sur des questions d'importance nationale et à promouvoir des solutions pacifiques à des questions politiques et constitutionnelles complexes.

Depuis sa création, la commission a mené de vastes consultations à travers le pays, recueillant des milliers de propositions, de préoccupations et de recommandations de la part des citoyens.

Ce processus a cherché à garantir la représentation des diverses communautés ethniques, religieuses, sociales et politiques d'Éthiopie, dans le but de favoriser la compréhension mutuelle et de renforcer la cohésion nationale.

Les observateurs considèrent le forum à venir comme l'une des consultations politiques les plus importantes de l'histoire récente de l'Éthiopie.

À l'heure où de nombreux pays à travers le monde sont confrontés à la polarisation et à la fragmentation sociale, le processus de dialogue en Éthiopie est suivi de près, car il est considéré comme une tentative de résoudre les différends par le biais d'un engagement inclusif et de la recherche d'un consensus.

Ses partisans affirment qu'un résultat positif pourrait contribuer de manière significative à une paix durable, à la consolidation de la démocratie et au développement durable dans l'un des pays les plus stratégiques d'Afrique.

Alors que l'Éthiopie se prépare à convoquer le forum national le mois prochain, les attentes restent élevées quant à la capacité de ce dialogue à offrir une plateforme historique pour aborder les questions litigieuses, instaurer la confiance entre les communautés et définir une vision commune pour l'avenir du pays.